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11:37 (мск), источник: Вести Приморье

Владимир Путин посетит Приморский край

Стала известна архитектура деловой программы Восточного экономического форума, который пройдет 6—7 сентября на острове Русский в Приморском крае. Главным событием форума станет пленарная сессия «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

По словам заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, в этом году участники ВЭФ будут говорить об уже реализованных проектах на территории Дальнего Востока.

«К концу года накопленным итогом будет сдано 85 новых предприятий на Дальнем Востоке. Мы хотим дать слово их руководителям. Чтобы они рассказали о том, что получается, что не получается, где нужна помощь, на что нужно обратить внимание. Также мы будем давать трибуну тем людям, которые получили гектары на Дальнем Востоке. Потому что ничего более понятного, чем успешные и уже реализованные проекты, не существует», — подчеркнул вице-премьер.

В основе архитектуры деловой программы — четыре основных тематических блока.

Первое направление дискуссий — «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?». В рамках этого блока будут обсуждаться результаты реализации новых механизмов развития Дальнего Востока, таких как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, поддержка крупных инвестиционных проектов. Отдельные дискуссии будут посвящены развитию малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке и реализации программы «Дальневосточный гектар».

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Инвестиционный потенциал Дальнего Востока в таких сферах, как нефте- и газохимия, добыча полезных ископаемых, туризм, сельское хозяйство, рыбопереработка, транспорт и логистика, будет раскрыт в блоке «Как делать бизнес на Дальнем Востоке».

Третий тематический блок — «Мы соседи: зарабатываем сотрудничая». Он предполагает обсуждение вопросов интеграции России и Азиатско-Тихоокеанского региона в энергетике, логистике, финансах и новых технологиях.

Четвертая тема — «Дальний Восток: новое качество жизни, отвечая на вызовы», где отдельное внимание будет уделено вопросам демографической политики, приграничного сотрудничества, комплексного развития городов и территорий, а также создания новых рабочих мест в регионе.

В рамках ВЭФ запланировано также проведение пяти страновых бизнес-диалогов: «Россия-АСЕАН», «Россия-Индия», «Россия-Китай», «Россия-Республика Корея», «Россия-Япония».

«Восточный экономический форум является площадкой, которая создает благоприятные условия для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества, и способствует развитию деловых связей с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Заключительным блоком архитектуры деловой программы являются мероприятия «на полях» форума. Среди них — Международная конференция по новым образовательным технологиям Edcrunch, образовательный Форум Россия — АСЕАН, заседание клуба «Валдай», Шестая международная конференция АТЭС по образованию, сессия Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а также церемонии открытия новых предприятий на Дальнем Востоке.

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