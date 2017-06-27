Владимир Путин посетит Приморский край

По словам заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, в этом году участники ВЭФ будут говорить об уже реализованных проектах на территории Дальнего Востока.

«К концу года накопленным итогом будет сдано 85 новых предприятий на Дальнем Востоке. Мы хотим дать слово их руководителям. Чтобы они рассказали о том, что получается, что не получается, где нужна помощь, на что нужно обратить внимание. Также мы будем давать трибуну тем людям, которые получили гектары на Дальнем Востоке. Потому что ничего более понятного, чем успешные и уже реализованные проекты, не существует», — подчеркнул вице-премьер.

В основе архитектуры деловой программы — четыре основных тематических блока.

Первое направление дискуссий — «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?». В рамках этого блока будут обсуждаться результаты реализации новых механизмов развития Дальнего Востока, таких как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, поддержка крупных инвестиционных проектов. Отдельные дискуссии будут посвящены развитию малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке и реализации программы «Дальневосточный гектар».