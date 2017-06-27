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11:23 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев встретился с новым главой посольства Белоруссии в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня, ИА УралПолит.Ru. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев 27 июня встретился с вновь назначенным руководителем отделения посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге Василием Кунским.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, стороны обсудили ряд аспектов взаимовыгодного сотрудничества и работу на площадке международной промышленной выставки «Иннопром».

«Среди торговых партнеров из стран СНГ Белоруссия прочно удерживает лидирующие позиции. На плановой основе развивается сотрудничество предприятий. Сегодня область целенаправленно проводит политику импортозамещения. Это открывает большие перспективы для взаимодействия с белорусскими партнерами. Наработанные десятилетиями промышленные связи, выстроенные производственные цепочки, активная помощь вашего отделения позволяют успешно реализовать совместные проекты», -отметил Евгений Куйвашев.

Василий Кунский поблагодарил главу региона за теплый прием и заявил о том, что белорусская сторона высоко оценивает партнерство со Свердловской областью.

«Эта цель, обозначенная вами в апреле перед депутатами Законодательного собрания, находит у нас большой положительный отклик. Интересы свердловчан и белорусов совпадают. Я считаю, что сегодня есть возможность использовать потенциал региона в рамках ресурса Союзного государства и Евразийского экономического союза, где нет таможенных границ. Вижу свою задачу в создании комфортных условий для работы совместного бизнеса, партнерских контактов и общения наших людей», — подчеркнул Василий Кунский.

В рамках «Иннопрома» пройдет заседание Совета делового сотрудничества между правительствами Свердловской области и Белоруссии. Делегацию Республики возглавит заместитель председателя Правительства страны Владимир Семашко. Белоруссия традиционно представит национальную экспозицию на индустриальной неделе выставки.

Напомним, товарооборот между Средним Уралом и Белоруссией в 2016 году составил 198 миллионов долларов США. Реализуются проекты проекты компании «Синара-Транспортные машины» и «БелАЗа», «Уральского турбинного завода» с белорусскими энергетиками, производство инновационных гидроизоляционных строительных материалов «Группой компаний «Пенетрон-Россия» в Гомельской области.

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