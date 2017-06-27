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11:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Хайдар Валеев возглавил Центризбирком Башкирии на очередные 5 лет

Также избрали его заместителя и секретаря Комиссии.

Сегодня, 27 июня, состоялось первое заседание шестого состава ЦИК республики. На повестке дня были выборы нового председателя Комиссии, его заместителя и секретаря.

Больших изменений не случилось. На должности председателя Центризбиркома остался Хайдар Валеев — его переизбрали единогласно. Также не сменилась секретарь ЦИК Башкирии — на эту должность вновь избрали Марину Долматову.

Заместителем председателя регионального Центризбиркома стал Марат Гадилов.

— Все избраны на срок 5 лет, — пояснили в пресс-службе ЦИК Башкирии.

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