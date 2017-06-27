Евгений Первышов предложил проложить трамвайные пути в район стадиона «Краснодар»
Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил проработать идеи проектов строительства трамвайных веток к стадиону «Краснодар» и в микрорайон Гидростроителей.
Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил проработать идеи проектов строительства трамвайных веток к стадиону «Краснодар» и в микрорайон Гидростроителей.
Об этом сообщил в «Фейсбуке» помощник главы города Владимир Вербицкий.
«Одна из идей — пустить трамвай в район стадиона “Краснодар”, тема более чем актуальная, учитывая, как развивается этот район. Плюс футбольные матчи собирают десятки тысяч человек. Еще вариант — продлить ветку по Московской до Петра Метальникова. Не помешал бы трамвай и на Гидрострое, Немецкой деревне
По его словам, готовые проекты планируется реализовывать с помощью участия в федеральных и краевых программах.
Ранее Юга.ру сообщили о том, что в Краснодаре стартовали аукционы на право заключения договоров по размещению рекламы на трамваях и троллейбусах МУП «Краснодарское
Как сообщили в
«Все средства, полученные в результате проведения конкурсных процедур, пойдут на улучшение финансового состояния предприятия, погашение кредиторской задолженности, а в дальнейшем — на развитие КТТУ», — подчеркнул Первышов.
Всего для аукционов сформировали около 30 лотов, каждый из них содержит не более десяти единиц подвижного состава. Всего для рекламных целей сроком на три года будут «разыграны» поверхности 179 трамваев и 146 троллейбусов. Начальная стоимость одного лота составляет в среднем 1 млн 388 тыс. рублей.
Как заявил заместитель мэра Владислав Ставицкий, с помощью таких аукционов город должен получить около 90 млн рублей.