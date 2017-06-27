Глава Балашихи Жирков подал в отставку

«27 июня глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности будет первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян», — говорится в сообщении.

В июне вокруг Балашихи разгорелся скандал в связи с полигоном отходов, который находится в регионе. Жители Балашихи пожаловались на свалку президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Президент потребовал закрыть полигон, и 23 июня тот прекратил принимать отходы.

Между тем Росприроднадзор сообщил, что представители полигона попытались оказать сопротивление сотрудникам ведомства во время проведения проверки. Проверка в итоге была проведена в присутствии сотрудников ФСБ. Росприроднадзор требует возбудит уголовное дело.