Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Болезни сердца назвали платой за способность размножаться
В Москве появится два новых вокзала
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
Путин назвал три напитка, которые предпочитает вину
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: На Украине рассказали о покончивших с собой бойцах Донбасса
«Выгорело все»: украинский волонтер о позициях ВСУ
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Дрифт атомного авианосца ВМС США сняли на камеру – СМИ
СМИ: Михаил Задорнов отказался лечиться от рака
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
10Умер Гельмут Коль
11:33 (мск), источник: Интерфакс

Глава Балашихи Жирков подал в отставку

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU — Глава Балашихи Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Власти Подмосковья предположили рост несанкционированных свалок в регионе

«27 июня глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности будет первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян», — говорится в сообщении.

В июне вокруг Балашихи разгорелся скандал в связи с полигоном отходов, который находится в регионе. Жители Балашихи пожаловались на свалку президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Президент потребовал закрыть полигон, и 23 июня тот прекратил принимать отходы.

Между тем Росприроднадзор сообщил, что представители полигона попытались оказать сопротивление сотрудникам ведомства во время проведения проверки. Проверка в итоге была проведена в присутствии сотрудников ФСБ. Росприроднадзор требует возбудит уголовное дело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Путин рассказал о рождении второго внука
Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине
В администрации Порошенко раскрыли детали «формулы Макрона»
Ограничения торговли водкой и вином могут расширить
Колосков рассказал о недостатке ума у Дзюбы и Кокорина
Минздрав назвал самые "здоровые" и "больные" регионы
Москва разработала план по решению проблемы КНДР
Три журналиста CNN уволились после скандала со статьей о России
Спорт
Казань не устает от Роналду: город встретил полуфиналистов КК Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций
Авто
Проверка китайских колес: 10 из 12 марок провалили тесты Какие-то колеса разлетелись на куски, где-то отделилась центральная часть от обода или появились сквозные трещины
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
20-летие поттерианы: как выглядят сейчас звезды «Гарри Поттера» Ровно 20 лет назад увидела свет первая книга поттерианы — в честь этой даты вспоминаем главных героев серии и смотрим, как выглядят актеры, воплотившие их на экране
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Строительство на Васильевском острове признали незаконным
Конституционный суд защитил покупателей квартир с плохой историей
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь