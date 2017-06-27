Лукашенко: совместное производство грузовой техники МАЗ планируется создать во Вьетнаме до конца года

Говоря о белорусском присутствии на рынке Вьетнама, Александр Лукашенко отметил, что в этом направлении уже сделаны первые заслуживающие внимания шаги.

«До конца года во Вьетнаме планируется создать совместное производство грузовой техники МАЗ, а в перспективе — новое производство городских пассажирских автобусов», — сказал Президент.