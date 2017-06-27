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11:49 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко: совместное производство грузовой техники МАЗ планируется создать во Вьетнаме до конца года

27 июня, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Совместное производство грузовой техники МАЗ планируется создать во Вьетнаме до конца года. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах в расширенном составе с Президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Говоря о белорусском присутствии на рынке Вьетнама, Александр Лукашенко отметил, что в этом направлении уже сделаны первые заслуживающие внимания шаги.

«До конца года во Вьетнаме планируется создать совместное производство грузовой техники МАЗ, а в перспективе — новое производство городских пассажирских автобусов», — сказал Президент.

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Он также отметил, что дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество белорусского производителя карьерной техники БелАЗ с вьетнамской корпорацией «Винакомин» и другими компаниями придаст дополнительный импульс развитию добывающего сектора вьетнамской экономики.

ОАО «МАЗ» проводит работу по созданию во Вьетнаме двух совместных предприятий по промышленной сборке грузовой (СП «МАЗ Азия») и пассажирской (СП «МАЗ Зенит») техники. СП «МАЗ Азия» строит собственный завод по сборке грузовой автотехники в провинции Хынг Йен на севере Вьетнама, завершить которое планируется в IV квартале 2017 года. Ведется работа по созданию дилерской сети для продажи и сервисного обслуживания готовой продукции СП «МАЗ Азия» в ряде городов Вьетнама.

Основу экспорта карьерной техники ОАО «БелАЗ» во Вьетнам составляют самосвалы грузоподъемностью 45 т. Наиболее перспективным представляется начало поставок во Вьетнам самосвалов грузоподъемностью 130 т, заинтересованность в приобретении которых подтверждена горнодобывающей корпорацией «Винакомин».

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