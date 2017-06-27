Лукашенко: совместное производство грузовой техники МАЗ планируется создать во Вьетнаме до конца года

Говоря о белорусском присутствии на рынке Вьетнама, Александр Лукашенко отметил, что в этом направлении уже сделаны первые заслуживающие внимания шаги.
«До конца года во Вьетнаме планируется создать совместное производство грузовой техники МАЗ, а в перспективе — новое производство городских пассажирских автобусов», — сказал Президент.
Он также отметил, что дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество белорусского производителя карьерной техники БелАЗ с вьетнамской корпорацией «Винакомин» и другими компаниями придаст дополнительный импульс развитию добывающего сектора вьетнамской экономики.
ОАО «МАЗ» проводит работу по созданию во Вьетнаме двух совместных предприятий по промышленной сборке грузовой (СП «МАЗ Азия») и пассажирской (СП «МАЗ Зенит») техники. СП «МАЗ Азия» строит собственный завод по сборке грузовой автотехники в провинции Хынг Йен на севере Вьетнама, завершить которое планируется в IV квартале 2017 года. Ведется работа по созданию дилерской сети для продажи и сервисного обслуживания готовой продукции СП «МАЗ Азия» в ряде городов Вьетнама.
Основу экспорта карьерной техники ОАО «БелАЗ» во Вьетнам составляют самосвалы грузоподъемностью 45 т. Наиболее перспективным представляется начало поставок во Вьетнам самосвалов грузоподъемностью 130 т, заинтересованность в приобретении которых подтверждена горнодобывающей корпорацией «Винакомин».