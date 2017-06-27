Султанов рассказал, почему в «нефтянке» больше зарплаты

В ходе отчетной встречи с населением, министру задали вопрос относительно заработных плат:

«Почему такая большая разница в “нефтянке”, в сельском хозяйстве и бюджетной сфере?» Бахыт Султанов пояснил, что в первую очередь это связано с продуктивностью в каждой отрасли, и соответственно с конкурентоспособностью.

«Если в нефтяном секторе себестоимость одна, особенно в тучные годы, когда цена нефти была 150 долларов, то понятно, что возможности у компании, выплачивающей заработной платы была больше», — ответил министр финансов.