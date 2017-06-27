Султанов рассказал, почему в «нефтянке» больше зарплаты
Министр финансов РК Бахыт Султанов объяснил разницу в размерах заработной платы в разных секторах трудовой деятельности, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр финансов РК Бахыт Султанов объяснил разницу в размерах заработной платы в разных секторах трудовой деятельности, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В ходе отчетной встречи с населением, министру задали вопрос относительно заработных плат:
«Почему такая большая разница в “нефтянке”, в сельском хозяйстве и бюджетной сфере?» Бахыт Султанов пояснил, что в первую очередь это связано с продуктивностью в каждой отрасли, и соответственно с конкурентоспособностью.
«Если в нефтяном секторе себестоимость одна, особенно в тучные годы, когда цена нефти была 150 долларов, то понятно, что возможности у компании, выплачивающей заработной платы была больше», — ответил министр финансов.
Он отметил, что размер зарплаты зависит и от сложности работы.
«Где-то больше ручной труд,
По словам министра, правительством проводится работа по выравниванию данных показателей.
«Но, наверное, корень вопроса — как можно выравнивать эту заработную плату? Это как раз общеэкономическая задача,