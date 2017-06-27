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12:05 (мск), источник: Tengrinews

Султанов рассказал, почему в «нефтянке» больше зарплаты

Министр финансов РК Бахыт Султанов объяснил разницу в размерах заработной платы в разных секторах трудовой деятельности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В ходе отчетной встречи с населением, министру задали вопрос относительно заработных плат:

«Почему такая большая разница в “нефтянке”, в сельском хозяйстве и бюджетной сфере?» Бахыт Султанов пояснил, что в первую очередь это связано с продуктивностью в каждой отрасли, и соответственно с конкурентоспособностью.

«Если в нефтяном секторе себестоимость одна, особенно в тучные годы, когда цена нефти была 150 долларов, то понятно, что возможности у компании, выплачивающей заработной платы была больше», — ответил министр финансов.

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Он отметил, что размер зарплаты зависит и от сложности работы.

«Где-то больше ручной труд, где-то больше интеллектуальный труд, соответственно система оплаты труда будет разная», — сказал он.

По словам министра, правительством проводится работа по выравниванию данных показателей.

«Но, наверное, корень вопроса — как можно выравнивать эту заработную плату? Это как раз общеэкономическая задача, социально-экономическая задача — принятие политик со стороны государства и государственных органов, создание условий по повышению конкурентоспособности предприятий, по повышению производительности. Соответственно, в конечном итоге это будет отражаться на работниках этих сфер. Под это, конечно же, настроена фискальная и налоговая политика, эту задачу должны они рассматривать — не только изымать, но и создавать условия для корпораций, иметь возможность повышать заработную плату. Это задача всех стран, и мы тоже не исключение — будем работать над этим», — заключил Бахыт Султанов.

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