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11:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Нового главу Воронежского областного суда выберут в сентябре 2017 года

Высшая квалификационная комиссия судей не определилась с кандидатом.

Нового главу Воронежского областного суда выберут в сентябре 2017 года, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ведомства во вторник, 27 июня. Высшая квалификационная комиссия судей не определилась с кандидатом на звание председателя облсуда.

По данным источника в Воронежском областном суде, главным «фаворитом» является действующий председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев. Сколько кандидатов претендует на вакансию, неизвестно.

Высшая квалификационная комиссия судей объявила об открытии вакансии заместителя председателя Воронежского облсуда 26 июня. Заявку на рассмотрение можно подать до 27 июля 2017 года.

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