Алиханов подал документы на участие в выборах губернатора Калининградской области

Антон Алиханов подал документы в областную избирательную комиссию в качестве кандидата в губернаторы. Об этом сообщает соруководитель его предвыборного штаба Андрей Кропоткин на своей странице в Facebook.

Временно исполняющий обязанности главы региона представил необходимый перечень документов общим количеством 128 листов и их электронных копий. Все бумаги проверили члены рабочей группы избиркома. Процедура заняла около получаса.

После этого руководитель избирательной комиссии Инесса Винярская вручила Алиханову письменное подтверждение о приёме документов, а также разрешение на открытие специального счёта кандидата для формирования фонда.

В пятницу, 23 июня, по результатам внутрипартийного голосования «Единая Россия» выдвинула Антона Алиханова кандидатом в губернаторы Калининградской области. Его поддержали 123 человека, а четверо отдали голоса за соперника Алексея Сагайдака.

Документы на участие в выборах уже подали претенденты от региональных отделений «Российской экологической партии “Зелёные”» Екатерина Тимофеева, ЛДПР Евгений Мишин и КПСС Владимир Султанов. Выдвижение кандидатов на пост главы региона продлится до 29 июня.