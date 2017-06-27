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12:31 (мск), источник: Sputnik.md

Плахотнюк: избирательная система в Молдове изменится

Лидер Демпартии Влад Плахотнюк заявил, что проект по изменению в Молдове системы выборов поддержит большинство парламентариев.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Законопроект по изменению в Молдове избирательной системы скорректируют с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и поддержат в финальном чтении, заявил во вторник на брифинге лидер Демпартии Владимир Плахотнюк.

«Мы проголосуем в окончательном чтении за проект изменения избирательной системы. В ходе сегодняшнего заседания Демпартии обсудили рекомендации Венецианской комиссии и методы, как их можно применить на практике. Есть варианты, как это можно сделать», — сказал Плахотнюк.

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Он также добавил, что «в ближайшие дни начнется работа по их применению, а также консультации с экспертами, политиками и гражданским обществом для того, чтобы инициатива по изменению системы выборов были приведена в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии».

Глава Демпартии также обратил внимание, что пришел момент, когда оппозиции нужно действовать конструктивно.

Плахотнюк также добавил, что в Европе не рассматривают блокировку выделения макрофинансовой помощи Молдове, если в стране изменится система выборов.

Ранее представители Демпартии предложили изменить Кодекс о выборах и перейти к системе одномандатного голосования. Президент Игорь Додон высказался о необходимости перехода к смешанной избирательной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. В мае парламент одобрил в первом чтении объединение проектов демократов и социалистов по изменению Кодекса о выборах Молдовы. Этот проект направили в Венецианскую комиссию, которая в своем заключении отметила, что «реформа избирательной системы оставляет ряд вопросов и опасений, включая риск того, что депутаты могут попасть под влияние бизнес-элит».

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