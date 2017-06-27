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12:55 (мск), источник: Tengrinews

В госорганах обяжут смотреть только казахстанские телеканалы

В государственных органах и организациях планируют показывать исключительно отечественные телеканалы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Об этом на презентации законопроекта поправок по вопросам информации и коммуникаций в Мажилисе сообщил глава МИК РК Даурен Абаев.

«Для публичного просмотра в государственных органах и организациях предлагается осуществлять показ исключительно отечественных телеканалов», — сообщил Абаев.

Также, по его словам, в рамках дальнейшего развития отечественного теле- и радиорынка министерство планирует ввести в правовое поле вопросы распространения в стране так называемых «серых тарелок».

«Это позволит расширить отечественным телеканалам их аудиторию», — отметил министр информации и коммуникаций.

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