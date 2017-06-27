В ГПУ заявили о невозможности экстрадировать Саакашвили в Грузию

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина, Мэги Кикалейшвили. Экстрадиция в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили, которому на родине предъявлены обвинения по ряду уголовных дел, невозможна, так как он является гражданином Украины, заявил во вторник в Тбилиси заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует у украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Глава Минюста ранее заявила, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию.