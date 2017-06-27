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12:51 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В ГПУ заявили о невозможности экстрадировать Саакашвили в Грузию

Михаил Саакашвили владеет украинским гражданством и, согласно конституции, его экстрадиция невозможна, заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина, Мэги Кикалейшвили. Экстрадиция в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили, которому на родине предъявлены обвинения по ряду уголовных дел, невозможна, так как он является гражданином Украины, заявил во вторник в Тбилиси заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует у украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Глава Минюста ранее заявила, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию.

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«Насколько вам известно, Михаил Саакашвили владеет украинским гражданством и, согласно нашей конституции, его экстрадиция невозможна. Однако мы ведем активный контакт с нашими грузинскими коллегами, нас связывает интенсивное сотрудничество», — заявил Енин в эфире телекомпании «Рустави 2», отвечая на вопрос о возможности экстрадиции Саакашвили в Грузию.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Маргвелашвили. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов государственных средств на личные нужды. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной государственной администрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области.

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