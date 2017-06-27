Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Ученые советуют добираться до работы на велосипеде
Светская хроника: молодая жена Овечкина показалась на вечеринке
Почему страны ЕС вступились за российский газопровод
Порошенко: вскоре наши флаги будут развеваться в украинском Крыму
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
«Выгорело все»: украинский волонтер об уничтоженных позициях ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Дрифт атомного авианосца ВМС США сняли на камеру – СМИ
СМИ: Михаил Задорнов отказался лечиться от рака
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
9В Китае сошли два оползня
12:35 (мск), источник: УНИАН

Вопросы обороны и безопасности: Парубий отчитался о главных приоритетах Рады

В частности, спикер напомнил о принятии закона о создании Сил специальных операций, нового современного высокопрофессионального рода ВСУ.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что вопросы обороны и безопасности все 2,5 года работы парламента VIII созыва остаются главным приоритетом.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе парламента.

«За два с половиной года Радой были наработаны и приняты десятки важных решений, которые были направлены на реформирование Вооруженных сил Украины, повышение дисциплины и ответственности, обеспечение правового статуса украинских военных и правоохранителей, организацию функционирования государственных институтов на прифронтовых и дэоккупированных территориях, защиту прав участников антитеррористической операции и членов их семей», — заметил Парубий.

Читайте также
Работа над законопроектом о реинтеграции ОРДЛО завершится в ближайшие дни, — Парубий

По его словам, изменения в законодательство, в течение последнего года принятые ВР, заложили фундамент государственной программы по повышению уровня социальной защиты военнослужащих, и это еще один шаг к созданию профессиональной армии, и в условиях боевых действий действенным инструментом помощи раненым и семьям погибших героев.

Как сказал председатель ВР, Закон «О Едином государственном реестре военнообязанных» заложил правовую основу для обеспечения автоматизированного воинского учета граждан Украины, что уменьшит коррупционный фактор в военных комиссариатах по мобилизации и сделает невозможным уклонение от призыва на военную службу.

Кроме того, добавил Парубий, иностранцам и лицам без гражданства, которые добровольно изъявили желание защищать территориальную целостность Украины, отдельным законом предоставлено право проходить военную службу по контракту в ВСУ.

По словам Парубия, Верховная Рада также приняла закон о создании Сил специальных операций, нового современного высокопрофессионального рода ВСУ.

«Украинская армия, после многих лет целенаправленного уничтожения, только за три года — совместными усилиями государства, волонтеров, всех украинских патриотов — превратилась в мощную силу, с которой вынуждена считаться одна из крупнейших армий мира», — подчеркнул он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кремль попытается убедить Макрона, что Россия не агрессор в Украине
Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине
В администрации Порошенко раскрыли детали «формулы Макрона»
Ограничения торговли водкой и вином могут расширить
Колосков: Поступок Дзюбы и Кокорина говорит о складе ума
Минздрав назвал самые "здоровые" и "больные" регионы России
Москва разработала план по решению проблемы КНДР
Три журналиста CNN уволились после скандала со статьей о России
Спорт
Казань не устает от Роналду: город встретил полуфиналистов КК Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций
Авто
Проверка китайских колес: 10 из 12 марок провалили тесты Какие-то колеса разлетелись на куски, где-то отделилась центральная часть от обода или появились сквозные трещины
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале Российский актер исполнил одну из главных ролей в третьем сезоне в рейтинговом проекте канала Lifetime «Нереально»
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь