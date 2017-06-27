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12:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Замминистра экономического развития Красноярского края стал Андрей Первухин

Соответствующее распоряжение подписал Виктор Толоконский.

С 27 июня дня пост заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края занимает Андрей Первухин. Соответствующее распоряжение главы региона вступило в силу.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в понедельник подписал распоряжение о назначении Андрея Первухина заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики региона. Договор с ним подписан на два года.

Андрей Первухин родился 8 июня 1969 года в Красноярске. В 1992 году окончил Ростовский Государственный университет по специальности «экономика и финансы». В 2002 году — Сибирскую академию государственной службы по направлению «государственное и муниципальное управление». До назначения на пост замминистра Первухин был руководителем Красноярского регионального агентства поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, он является членом правления Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края.

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