Уральский медуниверситет выбрал кандидатов в ректоры
Стали известны фамилии претендентов на должность руководителя ключевого медицинского вуза.
Стали известны фамилии претендентов на должность руководителя ключевого медицинского вуза.
Ученый совет Уральского государственного медицинского университета, прошедший 22 июня, принял заявления трех кандидатов на выборы ректора. В 2017 году процедура отбора повторяется по решению учредителя — Минздрава РФ. По данным от источника «АиФ-Урал», кресло руководителя намерены занять завкафедры стоматологии общей практики Марина Харитонова, профессор кафедры нервных болезней Андрей Белкин и проректор вуза по стратегическому развитию Ольга Ковтун.
О кандидатах известно многое. В частности, Ольга Ковтун, известная в свердловской медицинской среде как
Интересно, что Ольга Ковтун участвовала в весеннем «кастинге» на пост главы уральского медвуза. Одновременно с ней рассматривались
Ожидается, что выборы ректора пройдут в конце 2017 года. Есть информация, что областные власти и представители медицинской элиты Екатеринбурга (к ним относят в главврача ГКБ № 40 Александра Прудкова) делают ставку на Марину Харитонову, однако многое будет зависеть от позиции федерального министерства.