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13:14 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Уральский медуниверситет выбрал кандидатов в ректоры

Стали известны фамилии претендентов на должность руководителя ключевого медицинского вуза.

Ученый совет Уральского государственного медицинского университета, прошедший 22 июня, принял заявления трех кандидатов на выборы ректора. В 2017 году процедура отбора повторяется по решению учредителя — Минздрава РФ. По данным от источника «АиФ-Урал», кресло руководителя намерены занять завкафедры стоматологии общей практики Марина Харитонова, профессор кафедры нервных болезней Андрей Белкин и проректор вуза по стратегическому развитию Ольга Ковтун.

О кандидатах известно многое. В частности, Ольга Ковтун, известная в свердловской медицинской среде как специалист-педиатр, долгое время занималась управленческой работой. Летом 2015 года она была назначена вице-премьером правительства Пермского края и стала курировать систему регионального здравоохранения. В августе 2016 года Ковтун уволилась вернулась в Екатеринбург, получив назначение в УГМУ и звание члена-корреспондента Российской академии наук. Еще один кандидат, доктор медицинских наук профессор Марина Харитонова, трудится в УГМУ завкафедрой стоматологии общей практики. Конкурентом обеих дам стал профессор кафедр нервных болезней и анестезиологии-реаниматологии УГМУ Андрей Белкин, он же является учредителем института мозга, профилирующегося на восстановлении функций организма после инсультов.

Интересно, что Ольга Ковтун участвовала в весеннем «кастинге» на пост главы уральского медвуза. Одновременно с ней рассматривались экс-глава Минздрава Свердловской области Владимир Климин; декан лечебно-профилактического факультета, бывший главный хирург Свердловской области Сергей Чернядьев; завкафедрой онкологии Тюменского госуниверситета, главный внештатный уролог Тюменской области Александр Зырянов; проректор УГМУ по лечебной работе Сергей Коротких и замдиректора по научной работе института травматологии им. Чаклина Кирилл Бердюгин. Последний является также являлся кандидатурой экс-ректора УГМУ Сергея Кутепова. При наличии достойных кандидатур, этот пул не устроил федеральный Минздрав, после чего первый этап конкурсных процедур был аннулирован в минувшем апреле.

Ожидается, что выборы ректора пройдут в конце 2017 года. Есть информация, что областные власти и представители медицинской элиты Екатеринбурга (к ним относят в главврача ГКБ № 40 Александра Прудкова) делают ставку на Марину Харитонову, однако многое будет зависеть от позиции федерального министерства.

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