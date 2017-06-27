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13:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве

Власти двух столиц будут обмениваться опытом в экономике, образовании и культуре.

Источник: Reuters

На днях уфимские депутаты во главе с председателем горсовета Валерием Трофимовым вернулись из Краснодарского края. Глава Уфы и мэр Краснодара Евгений Первышов подписали соглашение о сотрудничестве.

Теперь две столицы будут обмениваться опытом в области экономики, образования, культуры, спорта, участвовать в совместных инвестиционных проектах.

— Уверен, что у наших городов — похожие достижения и проблемы. И здесь взаимный опыт наших городов может быть чрезвычайно полезен, — отметил глава Краснодара Евгений Первышов.

Валерий Трофимов рассказал в рамках встречи об авиапромышленных и нефтеперерабатывающих предприятиях Уфы.

Напомним, недавно подобное соглашение Уфа подписала с Псковом.

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