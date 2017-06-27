Директор дорожного управления в Волгограде уволен с поста из-за бизнеса.

В Волгограде директор муниципального казенного предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление № 1» лишился должности из-за коммерческой деятельности.

Трудовой договор с руководителем дорожного управления по требованию прокуратуры расторгла администрация Волгограда.

Как пояснили ВДТВ в прокуратуре Волгоградской области, представление, в котором ставился вопрос об устранении выявленных нарушений действующего законодательства о противодействии коррупции, было направлено в мэрию по итогам проверки.

Установлено, что директор муниципального предприятия являлся одновременно главой одной из коммерческих организаций, в то время как по закону руководитель унитарного предприятия не вправе занимать посты в госорганах и органах местного самоуправления, коммерческих и иных организациях, за исключением случаев, если участие в коммерческой структурах входит в должностные обязанности данного руководителя.