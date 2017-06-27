Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Россияне не хотят видеть стандартные пачки сигарет
Для россиян изменят порядок оплаты услуг ЖКХ
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
Чиновницу уволили после скандала с золотой медалью ее дочери
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
"Удар пришёлся под сердце": водитель Волочковой об избиении
“Ни копейки не вложил”: Романец об отмене свадьбы
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Дрифт атомного авианосца ВМС США сняли на камеру – СМИ
СМИ: Михаил Задорнов отказался лечиться от рака
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
9В Китае сошли два оползня
13:22 (мск), источник: Sputnik.by

Канада снимет с Беларуси санкции 12 июля

Республика будет исключена из списка стран, для экспорта продукции в которые нужно разрешение канадских властей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Беларусь выйдет из-под экономических санкций Канады с 12 июля, говорится в сообщении на сайте правительства этой страны.

Экономические санкции в отношении Беларуси были введены в декабре 2006 года, поскольку правительство Канады считало, что в республике нарушаются права человека. Санкции заключались в помещении Беларуси в список стран, для экспорта в которые необходимо разрешение министерства иностранных дел и международной торговли Канады. В настоящее время, помимо Беларуси, в этом списке находится лишь Северная Корея.

Читайте также
Лукашенко: совместное производство грузовой техники МАЗ планируется создать во Вьетнаме до конца года

«Процедура снятия с Беларуси экономических санкций, которая была начата более года назад, будет завершена 12 июля», — говорится в сообщении.

В мае 2016 года МИД Канады заявил о скорой отмене санкций «в ответ на недавние позитивные события в Беларуси». Под такими событиями канадские власти понимали миротворческие усилия Минска в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, проведение выборов президента в 2015 году, которые прошли без «насилия и запугивания», а также освобождение представителей оппозиции — так называемых «политзаключенных».

«Данное решение согласуется с мерами, которые были приняты США и Евросоюзом в октябре 2015 года», — говорилось в сообщении МИД Канады.

Как ранее сообщал Sputnik, тогда ЕС и США были приняты решения о временном приостановлении действия санкций в отношении Беларуси.

До недавнего времени Канаду в Беларуси представлял временный поверенный. В декабре 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты посла Канады в Беларуси Стивена де Бора.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Что вам скрывать: минчане рассказали о любимых мессенджерах
Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине
В администрации Порошенко раскрыли детали «формулы Макрона»
Ограничения торговли водкой и вином могут расширить
Колосков: Поступок Дзюбы и Кокорина говорит о складе ума
Минздрав назвал самые "здоровые" и "больные" регионы России
Москва разработала план по решению проблемы КНДР
Три журналиста CNN уволились после скандала со статьей о России
Спорт
Казань не устает от Роналду: город встретил полуфиналистов КК Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций
Авто
Проверка китайских колес: 10 из 12 марок провалили тесты Какие-то колеса разлетелись на куски, где-то отделилась центральная часть от обода или появились сквозные трещины
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале Российский актер исполнил одну из главных ролей в третьем сезоне в рейтинговом проекте канала Lifetime «Нереально»
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь