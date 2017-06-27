Реинтеграция Донбасса и визы с РФ: Парубий назвал сроки рассмотрения в Раде
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий не исключает, что парламент может на следующей пленарной неделе, запланированной на
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий не исключает, что парламент может на следующей пленарной неделе, запланированной на
КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Парламент Украины может рассмотреть вопрос о введении визового режима с РФ, а также законопроект о реинтеграции Донбасса до конца текущей сессии в июле, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
«Есть вероятность того, что вопрос обращения к Кабмину об отмене безвизового режима с РФ может быть на следующей пленарной неделе (с 10 по 14 июля), если в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус», — сказал Парубий на
По его словам, очень важно, чтобы при вынесении этого вопроса на голосование в зал был результат.
Также Парубий не исключает, что парламент может на следующей пленарной неделе рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса.
«Эта идея (законопроекта о реинтеграции Донбасса — ред.) пока находится в стадии обсуждения, будет ли подготовлен законопроект, но это также один из тех амбициозных планов, которые мы имеем целью рассмотреть на следующей пленарной неделе», — сказал спикер ВР.
Фракция коалиции «Народный фронт» в Раде ранее призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Позже первый
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий военных. Текст законопроекта пока не был обнародован. Порошенко накануне в ходе визита в Вашингтон заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет вынесен на общественное обсуждение, а также представлен международным партнерам.