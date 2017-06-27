Реинтеграция Донбасса и визы с РФ: Парубий назвал сроки рассмотрения в Раде

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Парламент Украины может рассмотреть вопрос о введении визового режима с РФ, а также законопроект о реинтеграции Донбасса до конца текущей сессии в июле, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

«Есть вероятность того, что вопрос обращения к Кабмину об отмене безвизового режима с РФ может быть на следующей пленарной неделе (с 10 по 14 июля), если в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус», — сказал Парубий на пресс-конференции во вторник.

По его словам, очень важно, чтобы при вынесении этого вопроса на голосование в зал был результат.