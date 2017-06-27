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13:12 (мск), источник: Noi.md

Игорь Додон отказывается от «стратегии» Тимофти

Президент Республики Молдова Игорь Додон подписал сегодня указ об отзыве двух важных документов, разработанных во время правления бывшего президента Николая Тимофти.

Источник: Noi.md

Речь о проекте Стратегии национальной безопасности и Плане действий по ее внедрению.

По словам Додона, их содержание больше не соответствует существенным изменениям, произошедшим на национальном, региональном и международном уровне безопасности.

«Запуск процесса разработки стратегии национальной безопасности является прерогативой президента Республики Молдова, предусмотренной в ст. 25 пункт (2) и ст. 364 пункт (3) Закона о национальной обороне. В этом контексте я распорядился создать комиссию в новом составе для разработки Стратегии национальной безопасности Республики Молдовы, соответствующей национальным интересам, нейтральному статусу, укреплению государственности и модернизации нашей страны», пишет глава государства в социальных сетях.

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