Игорь Додон отказывается от «стратегии» Тимофти

Речь о проекте Стратегии национальной безопасности и Плане действий по ее внедрению.

По словам Додона, их содержание больше не соответствует существенным изменениям, произошедшим на национальном, региональном и международном уровне безопасности.

«Запуск процесса разработки стратегии национальной безопасности является прерогативой президента Республики Молдова, предусмотренной в ст. 25 пункт (2) и ст. 364 пункт (3) Закона о национальной обороне. В этом контексте я распорядился создать комиссию в новом составе для разработки Стратегии национальной безопасности Республики Молдовы, соответствующей национальным интересам, нейтральному статусу, укреплению государственности и модернизации нашей страны», пишет глава государства в социальных сетях.