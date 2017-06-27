Игорь Додон отказывается от «стратегии» Тимофти
Президент Республики Молдова Игорь Додон подписал сегодня указ об отзыве двух важных документов, разработанных во время правления бывшего президента Николая Тимофти.
Президент Республики Молдова Игорь Додон подписал сегодня указ об отзыве двух важных документов, разработанных во время правления бывшего президента Николая Тимофти.
Речь о проекте Стратегии национальной безопасности и Плане действий по ее внедрению.
По словам Додона, их содержание больше не соответствует существенным изменениям, произошедшим на национальном, региональном и международном уровне безопасности.
«Запуск процесса разработки стратегии национальной безопасности является прерогативой президента Республики Молдова, предусмотренной в ст. 25 пункт (2) и ст. 364 пункт (3) Закона о национальной обороне. В этом контексте я распорядился создать комиссию в новом составе для разработки Стратегии национальной безопасности Республики Молдовы, соответствующей национальным интересам, нейтральному статусу, укреплению государственности и модернизации нашей страны», пишет глава государства в социальных сетях.