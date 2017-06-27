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13:09 (мск), источник: Noi.md

Додон обеспокоен письмом европейских депутатов

«Внешнее давление контрпродуктивно и никак на нас не влияет», — отреагировал Игорь Додон на требование европейцев отказаться от изменения избирательной системы, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Глава государства выступил с заявлением по этому вопросу после того, как 25 членов Европейского парламента передали письмо высшему руководству страны, в том числе премьер-министру Павлу Филипу и спикеру парламента Андриану Канду, в котором потребовали отозвать законопроект о внедрении смешанной системы голосования.

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Глава государства уточнил, что мнение граждан превыше желания внешних партнеров.

«Для нас важны мнение граждан и внутриполитические цели. Внешнее давление контрпродуктивно и никак на нас не влияет. И президентура, и парламентская фракция социалистов приняли жесткую позицию, и будут продвигать проект смешанного голосования, как мы обещали это гражданам», — прокомментировал Додон.

Он отметил, что если проект смешанного голосования не получит поддержки во втором чтении, социалисты вернутся к этому законопроекту после выборов 2018 года.

«Депутатов должен выбирать народ. Так мы получим большую устойчивость к различным идеологиям и внешним влияниям, которые влияют на нашу молдавскую государственность и идентичность», — заключил Додон.

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