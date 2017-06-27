Василий Толстой покинул пост начальника ИГЖН

Об этом он сам рассказал «Ъ». По словам господина Толстого, он подал заявление об увольнении по собственному желанию и покинул должность 25 июня.

Причины кадровой перестановки он называть не стал, но добавил, что у него есть в планах найти другую работу в сфере ЖКХ. Сейчас и.о. начальника инспекции назначена Ирина Карнаухова.



Напомним, Василий Толстой занял должность начальника ИГЖН 26 июля 2016 года, до этого он был первым заместителем главы администрации Кунгура. Отметим, Василий Толстой также принимал участие в двух конкурсах на замещение должности главы Кунгура и считался одним из наиболее реальных претендентов на пост мэра. В последнем конкурсе он неожиданно взял самоотвод перед решающим заседанием конкурсной комиссии. По одной из версий на этом настояли краевые власти, в итоге мэром Кунгура стала Лариса Елтышева, близкая к экс-главе города — вице-премьеру Роману Кокшарову.