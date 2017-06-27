В частных летних детских лагерях в Самаре нашли нарушения

Руководитель городского департамента образования Лилия Галузина рассказала, что на территории города работают три частных детских лагеря: «Костер» в Кировском районе, «Тополек» в Октябрьском районе и «Салют» в Красноглинском районе.

Перед началом оздоровительного сезона все три лагеря проверили надзорные органы: главное управление МЧС России по Самарской области, управление Роспотребнадзора по Самарской области, а также сотрудники городской и районных администраций.

Как рассказала Лилия Галузина, все три лагеря были вовремя допущены к работе. Однако, не обошлось и без нарушений.

В лагере «Костер» комиссия высказала претензии к автоматической пожарной сигнализации, которая не отвечает современным требованиям. Руководству лагеря даны соответствующие рекомендации.

В лагере «Тополек» контролирующие органы остались недовольны ветхим состоянием жилых корпусов, требующих ремонта. Также в неудовлетворительном состоянии находится мебель. По словам Лилии Галузиной, в лагере плохо уложен асфальт и есть аварийные деревья. Несмотря на то, что руководство лагеря приступило к исправлению замечаний, в ближайшее время его ждет повторная проверка.

Летний лагерь «Салют» практически не вызвал нареканий со стороны комиссии.

«На этой неделе необходимо провести совместное совещание с собственниками лагерей, с сотрудниками МЧС, Роспотребнадзора. Иначе мы будем ходатайствовать о закрытии лагерей, в которых есть серьезные нарушения, — отреагировал глава города Олег Фурсов. — Люди построили бизнес на лагерях, там отдыхают наши городские дети. Это значит, что они должны следовать установленным нормам и правилам организации детского оздоровительного отдыха».