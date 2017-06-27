Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Ученые советуют добираться до работы на велосипеде
"Элитное спиртное лилось рекой": Чайковская о светской вечеринке
Почему страны ЕС вступились за российский газопровод
Порошенко: вскоре наши флаги будут развеваться в украинском Крыму
Новый этап «Турецкого потока»: сколько стоит и кто финансирует? Путин дал старт стыковке частей газопровода и поздравил Эрдогана
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado
Пять способов трансформировать свой автомобиль
«Выгорело все»: украинский волонтер об уничтоженных позициях ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Дрифт атомного авианосца ВМС США сняли на камеру – СМИ
СМИ: Михаил Задорнов отказался лечиться от рака
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
9В Китае сошли два оползня
13:15 (мск), источник: Volga News

В частных летних детских лагерях в Самаре нашли нарушения

В понедельник, 26 июня, на оперативном совещании в мэрии обсудили вопрос организации оздоровительного отдыха детей в частных лагерях.

Руководитель городского департамента образования Лилия Галузина рассказала, что на территории города работают три частных детских лагеря: «Костер» в Кировском районе, «Тополек» в Октябрьском районе и «Салют» в Красноглинском районе.

Перед началом оздоровительного сезона все три лагеря проверили надзорные органы: главное управление МЧС России по Самарской области, управление Роспотребнадзора по Самарской области, а также сотрудники городской и районных администраций.

Как рассказала Лилия Галузина, все три лагеря были вовремя допущены к работе. Однако, не обошлось и без нарушений.

В лагере «Костер» комиссия высказала претензии к автоматической пожарной сигнализации, которая не отвечает современным требованиям. Руководству лагеря даны соответствующие рекомендации.

В лагере «Тополек» контролирующие органы остались недовольны ветхим состоянием жилых корпусов, требующих ремонта. Также в неудовлетворительном состоянии находится мебель. По словам Лилии Галузиной, в лагере плохо уложен асфальт и есть аварийные деревья. Несмотря на то, что руководство лагеря приступило к исправлению замечаний, в ближайшее время его ждет повторная проверка.

Летний лагерь «Салют» практически не вызвал нареканий со стороны комиссии.

«На этой неделе необходимо провести совместное совещание с собственниками лагерей, с сотрудниками МЧС, Роспотребнадзора. Иначе мы будем ходатайствовать о закрытии лагерей, в которых есть серьезные нарушения, — отреагировал глава города Олег Фурсов. — Люди построили бизнес на лагерях, там отдыхают наши городские дети. Это значит, что они должны следовать установленным нормам и правилам организации детского оздоровительного отдыха».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мама пострадавшей в аквапарке девочки: дело 3 раза "терялось"
Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине
В администрации Порошенко раскрыли детали «формулы Макрона»
Ограничения торговли водкой и вином могут расширить
Колосков: Поступок Дзюбы и Кокорина говорит о складе ума
Минздрав назвал самые "здоровые" и "больные" регионы России
Москва разработала план по решению проблемы КНДР
Три журналиста CNN уволились после скандала со статьей о России
Спорт
Казань не устает от Роналду: город встретил полуфиналистов КК Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций
Авто
Проверка китайских колес: 10 из 12 марок провалили тесты Какие-то колеса разлетелись на куски, где-то отделилась центральная часть от обода или появились сквозные трещины
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале Российский актер исполнил одну из главных ролей в третьем сезоне в рейтинговом проекте канала Lifetime «Нереально»
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь