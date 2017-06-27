Путин и Лукашенко проведут встречу 30 июня
30 июня Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Беларуси, сообщает
30 июня Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Беларуси, сообщает
Повесткой дня, в частности, предусмотрено подведение итогов
Кроме того, будут рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов Союзного государства.
Владимир Путин и Александр Лукашенко также проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят ключевые темы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы.
Перед заседанием ВГС лидеры двух стран примут участие в работе четвертого форума регионов России и Беларуси. В этом году он посвящен развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества.