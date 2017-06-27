Кандидатуру на место Сергея Кузьменко в избиркоме Нижегородской области определит губернатор в начале июля

Кандидатуру на место экс-главы областного избиркома Сергея Кузьменко в избиркоме Нижегородской области определит губернатор в начале июля.

Как говорится в соответствующем указе губернатора Нижегородской области, член избирательной комиссии региона с правом решающего голоса Сергей Кузьменко освобождён от должности.

Согласно информации, решение принято в соответствии с поступившим от Сергея Кузьменко заявлением.

Как сообщила агентству «НТА-Приволжье» председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицина, до 30 июня идёт приём предложений кандидатур на место покинувшего комиссию Сергея Кузьменко. «Затем этот вопрос будет решаться губернатором и рабочей группой», — сказала она.

По словам собеседника агентства, вопрос о назначении нового члена избиркома должен быть определён до шестого июля.

Напомним, Сергей Кузьменко был председателем облизбиркома с 2011 года.

Также напомним, что 16 декабря 2016 года на пост председателя комиссии была избрана Оксана Кислицина.

СПРАВКА

Сергей Александрович Кузьменко родился в 1957 году. Образование высшее. Полковник милиции, кандидат педагогических наук, работал первым заместителем начальника нижегородской академии МВД России, занимал должности: заместителя начальника факультета по подготовке специалистов БЭП, заместителя начальника учебного отдела, заместителя начальника академии по служебно-боевой подготовке.

С 2011 по 2016 годы занимал пост председателя избирательной комиссии Нижегородской области. В составе избирательной комиссии Нижегородской области состава 2016−2021 годов являлся членом комиссии с правом решающего голоса.