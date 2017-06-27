Опубликован список ключевых спикеров ИННОПРОМ-2017

Москва, 27 июня. Продолжается регистрация участников Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. До начала работы ИННОПРОМ остается менее двух недель. Площади экспозиционной части заполнены на 100%.

Ключевые разделы выставки:

металлообработка (в 2017 стартует как отдельная выставка);.

автоматизация производства;.

машиностроение и производство компонентов;.

технологии для энергетики;.

энергетика и энергоэффективность.

В экспозиции представлены 20 стран: Германия, Италия, Швейцария, Швеция, Индия, Дания, Турция, Япония, Чехия, ОАЭ, Иран, ЮАР, Белоруссия, Россия, Китай, Южная Корея, Франция, Лихтенштейн, Великобритания, Финляндия.

Участниками выставки в 2017 году станут крупнейшие международные промышленные компании — лидеры в своих отраслях: FANUC Robotics, Госкорпорация «Ростех», Yamazaki Mazak, Volvo Trucks, SAP, Siemens, холдинг «Швабе», АО «Российский экспортный центр», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», РМК, Стан, Касперский и другие.