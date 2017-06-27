Опубликован список ключевых спикеров ИННОПРОМ-2017
Иностранные министры, CEO крупнейших промышленных корпораций и представители органов власти Рф, Японии, Германии, Франции, Южной Кореи, главы международных профассоциаций примут участие в выставке.
Иностранные министры, CEO крупнейших промышленных корпораций и представители органов власти Рф, Японии, Германии, Франции, Южной Кореи, главы международных профассоциаций примут участие в выставке.
Москва, 27 июня. Продолжается регистрация участников Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. До начала работы ИННОПРОМ остается менее двух недель. Площади экспозиционной части заполнены на 100%.
Ключевые разделы выставки:
В экспозиции представлены 20 стран: Германия, Италия, Швейцария, Швеция, Индия, Дания, Турция, Япония, Чехия, ОАЭ, Иран, ЮАР, Белоруссия, Россия, Китай, Южная Корея, Франция, Лихтенштейн, Великобритания, Финляндия.
Участниками выставки в 2017 году станут крупнейшие международные промышленные компании — лидеры в своих отраслях: FANUC Robotics, Госкорпорация «Ростех», Yamazaki Mazak, Volvo Trucks, SAP, Siemens, холдинг «Швабе», АО «Российский экспортный центр», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», РМК, Стан, Касперский и другие.
Деловую программу ИННОПРОМ-2017 поддержали 45 партнеров мероприятий — ведущих мировых отраслевых и межотраслевых
В числе ключевых спикеров ИННОПРОМ-2017:
Полный список спикеров опубликован на сайте по ссылке.
Аккредитация на 10 июля, первый день ИННОПРОМ-2017, завершается 30 июня. Подробнее об аккредитации на сайте.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой ИННОПРОМ-2017 станет «Умное производство», страна партнер — Япония. Организатор ИННОПРОМ — Министерство промышленности и торговли РФ. Оператор — ГК «Формика».