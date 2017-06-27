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15:00 (мск), источник: ТАСС

Опубликован список ключевых спикеров ИННОПРОМ-2017

Иностранные министры, CEO крупнейших промышленных корпораций и представители органов власти Рф, Японии, Германии, Франции, Южной Кореи, главы международных профассоциаций примут участие в выставке.

Москва, 27 июня. Продолжается регистрация участников Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. До начала работы ИННОПРОМ остается менее двух недель. Площади экспозиционной части заполнены на 100%.

Ключевые разделы выставки:

  • металлообработка (в 2017 стартует как отдельная выставка);.
  • автоматизация производства;.
  • машиностроение и производство компонентов;.
  • технологии для энергетики;.
  • энергетика и энергоэффективность.

В экспозиции представлены 20 стран: Германия, Италия, Швейцария, Швеция, Индия, Дания, Турция, Япония, Чехия, ОАЭ, Иран, ЮАР, Белоруссия, Россия, Китай, Южная Корея, Франция, Лихтенштейн, Великобритания, Финляндия.

Участниками выставки в 2017 году станут крупнейшие международные промышленные компании — лидеры в своих отраслях: FANUC Robotics, Госкорпорация «Ростех», Yamazaki Mazak, Volvo Trucks, SAP, Siemens, холдинг «Швабе», АО «Российский экспортный центр», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», РМК, Стан, Касперский и другие.

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Деловую программу ИННОПРОМ-2017 поддержали 45 партнеров мероприятий — ведущих мировых отраслевых и межотраслевых бизнес-союзов, глобальных и российских компаний, фондов и институтов развития (Российско-германская внешнеторговая палата, Союз немецких машиностроителей VDMA, Международная ассоциация робототехники IFR, Ассоциация европейского бизнеса, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Агентство стратегических инициатив, Ростелеком, ГК «Ростех» и др.). Всего за четыре дня состоится более 150 мероприятий. Подробная программа опубликована на сайте.

В числе ключевых спикеров ИННОПРОМ-2017:

  • Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации;.
  • Йосихару Инаба, председатель правления FANUC;.
  • Алексей Кудрин, председатель совета фонда «Центр Стратегических разработок»;.
  • Мартин Лундстедт, президент Volvo;.
  • Му Ган, президент Lifan Group;.
  • Дэн Фрайссине, генеральный директор DP Technology;.
  • Джо Гемма, президент International Federation of Robotics,
  • Султан Саид Аль-Мансури, министр экономики ОАЭ;.
  • Йиржи Гавличек, министр промышленности и торговли Чехии;.
  • Сергей Горьков, председатель Внешэкономбанка и многие другие.

Полный список спикеров опубликован на сайте по ссылке.

Аккредитация на 10 июля, первый день ИННОПРОМ-2017, завершается 30 июня. Подробнее об аккредитации на сайте.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой ИННОПРОМ-2017 станет «Умное производство», страна партнер — Япония. Организатор ИННОПРОМ — Министерство промышленности и торговли РФ. Оператор — ГК «Формика».

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