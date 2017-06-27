Главы Воронежской области и Венето подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает, что Воронежская область и Венето будут содействовать установлению прочных взаимных связей между региональными органами власти, исследовательскими центрами, образовательными учреждениями и университетами.

Речь идет о расширении взаимодействия в сфере государственного управления, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма, спорта, образования, транспортной системы и местного самоуправления.

«Для нашей области — это очень важное соглашение, поскольку речь идет о развитии торгово-экономического сотрудничества с крупным субъектом РФ в самых разных областях, где Венето занимает лидирующие позиции, начиная с агропромышленного комплекса, производства сельхозоборудования, а также прочей техники, мебели, модной одежды. Работа над этим документом началась около двух лет назад, и мы весьма удовлетворены достигнутым результатом», — рассказал в беседе с РИА Новости член областного совета Венето Лучано Сандона.

По его словам, подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве с Воронежской областью продолжает линию региональных властей Венето на укрепление связей с Россией, в отношении которой со стороны ЕС были введены санкции, которые Сандона назвал «абсурдными».

В мае прошлого года совет области Венето принял специальную резолюцию, призывающую правительство Италии осудить политику ЕС в отношении Крыма и добиваться отмены антироссийских санкций. Этот регион стал первой итальянской областью, руководство которой вынесло на повестку дня вопрос о необходимости признания права Крыма на самоопределение и отмены санкций, которые уже нанесли и продолжают наносить серьезный ущерб экономике Италии.