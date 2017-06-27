В Пермь приедут сразу два полпреда президента

По данным «Ъ», оба высокопоставленных чиновника проведут совещание в Перми по поводу создания территорий опережающего развития (ТОР). В краевой администрации эти сведения не комментируют.



В Пермском крае пока только одна такая территория — Чусовой. Источник, близкий к краевым властям, отметил, что у властей Дальневосточного федерального округа большой опыт в части привлечения инвесторов в ТОР.

Отметим, что визит господина Трутнева, бывшего губернатора Пермской области, пройдет накануне губернаторских выборов, которые в Прикамье состоятся впервые за последние 17 лет. Отметим, что нынешний врио губернатора Максим Решетников начинал карьеру в администрации господина Трутнева.