В Пермь приедут сразу два полпреда президента
Как стало известно «Ъ», в понедельник 3 июля в Пермь прибудут сразу два полномочных представителя президента — Михаил Бабич (ПФО) и Юрий Трутнев (ДФО).
Как стало известно «Ъ», в понедельник 3 июля в Пермь прибудут сразу два полномочных представителя президента — Михаил Бабич (ПФО) и Юрий Трутнев (ДФО).
По данным «Ъ», оба высокопоставленных чиновника проведут совещание в Перми по поводу создания территорий опережающего развития (ТОР). В краевой администрации эти сведения не комментируют.
В Пермском крае пока только одна такая территория — Чусовой. Источник, близкий к краевым властям, отметил, что у властей Дальневосточного федерального округа большой опыт в части привлечения инвесторов в ТОР.
Отметим, что визит господина Трутнева, бывшего губернатора Пермской области, пройдет накануне губернаторских выборов, которые в Прикамье состоятся впервые за последние 17 лет. Отметим, что нынешний врио губернатора Максим Решетников начинал карьеру в администрации господина Трутнева.