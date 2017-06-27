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14:27 (мск), источник: Коммерсантъ

В Пермь приедут сразу два полпреда президента

Как стало известно «Ъ», в понедельник 3 июля в Пермь прибудут сразу два полномочных представителя президента — Михаил Бабич (ПФО) и Юрий Трутнев (ДФО).

По данным «Ъ», оба высокопоставленных чиновника проведут совещание в Перми по поводу создания территорий опережающего развития (ТОР). В краевой администрации эти сведения не комментируют.

В Пермском крае пока только одна такая территория — Чусовой. Источник, близкий к краевым властям, отметил, что у властей Дальневосточного федерального округа большой опыт в части привлечения инвесторов в ТОР.

Отметим, что визит господина Трутнева, бывшего губернатора Пермской области, пройдет накануне губернаторских выборов, которые в Прикамье состоятся впервые за последние 17 лет. Отметим, что нынешний врио губернатора Максим Решетников начинал карьеру в администрации господина Трутнева.

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