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18:04 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Опрос: Дональд Трамп подорвал репутацию Америки в мире

Президентство Дональда Трампа значительно повлияло на то, как люди в других странах относятся к Америке, следует из результатов недавно проведенного глобального опроса общественного мнения.

Источник: AP 2017

Специалисты центра Pew Research Center опросили более 40 тысяч человек в 37 странах.

Результаты исследования указывают на то, что новый американский президент и его политика «в целом не популярны во всем мире».

Лишь две страны относятся к Трампу лучше, чем к его предшественнику Бараку Обаме: Россия и Израиль.

Однако большинство респондентов считают, что отношения их стран с США не изменятся в течение ближайших лет.

Опрос проводился между 16 февраля и 8 мая этого года.

Трампу доверяют меньше, чем Обаме

Pew Research Center провел один опрос в самом конце президентства Барака Обамы, а второй — в начале президентства Дональда Трампа. Людей спрашивали, считают ли они, что американский президент действует правильно в международных вопросах.

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В Южной Корее, например, более 80% верили в правильность поступков президента Обамы и лишь менее 20% придерживались этой точки зрения относительно Трампа. Примерно такие же цифры наблюдаются в Канаде, Великобритании и Австралии.

Исключением оказались Россия, где Обаме доверяли около 10%, а Трампу — чуть более половины опрошенных, и Израиль, где на Обаму надеялись около 50%, а на Трампа — чуть более половины респондентов.

Дональд Трамп практически с первого момента своего президентства занялся международной политикой. Он дал ясно понять, например, что ожидает, что страны НАТО будут тратить большую часть бюджета на оборону. Он же недавно подстегивал арабские страны Персидского залива изолировать Катар.

Источник: Русская служба Би-би-си

Его президентство настолько обеспокоило старых союзников США, что после встречи с Трампом канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, по ее мнению, Европа больше не может полностью полагаться на Вашингтон.

Уверенность в правильности поступков американского президента больше всего упала именно среди традиционных союзников Америки. Если 86% населения Германии верили, что президент Обама будет проводить правильную политику, то в отношении президента Трампа эта цифра упала до 11%.

Канцлер Ангела Меркель говорит, что Европа теперь должна сама отвечать за свою судьбу | Источник: AP 2017

За свои первые пять месяцев на посту президента Дональд Трамп, однако, пытался наладить отношения с другими важными для США странами — например, он уже посетил Израиль и Саудовскую Аравию.

Внимание Трампа к Израилю повысило его популярность в этой стране, хотя это может быть и результатом того, что президент Обама не пользовался большим доверием у израильтян.

Индия — еще одна страна, где более-менее положительно относятся к Дональду Трампу. 40% опрошенных там уверены, что Трамп будет проводить правильную политику. 58% думали то же самое о президенте Обаме.

В большинстве стран к Трампу относятся плохо

Респондентам было предложено охарактеризовать семь качеств характера президента Трампа: можно ли его считать сильным лидером, человеком с харизмой, компетентным, заботящимся о других, кичливым, нетерпимым или опасным.

Источник: Русская служба Би-би-си

В докладе Pew Research Center говорится, что из всех упомянутых качеств характера Трампа большинство выбирают определение «кичливый».

Жители 26 из 37 стран считают Дональда Трампа «опасным».
Практически везде Дональд Трамп считается сильным лидером | Источник: AP 2017

Тут следует отметить, что ответы зависят от убеждений респондентов: те, кто придерживается более левых взглядов, гораздо чаще считают Дональда Трампа опасным человеком. Однако в Перу и Бразилии такой точки зрения чаще всего придерживаются люди с центристскими политическими взглядами.

Источник: Русская служба Би-би-си

Практически везде Дональд Трамп считается сильным лидером, в особенности в странах Латинской Америки и Африки. При этом мало кто считает его компетентным.

Запрет на въезд в США подорвал имидж Америки

Результаты опроса были опубликованы через несколько часов после того, как Верховный суд США частично одобрил указ Трампа, запрещающий въезд в страну гражданам шести стран, населенных преимущественно мусульманами.

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Этот запрет, который был изначально заблокирован судами низших инстанций, чрезвычайно непопулярен среди 62% респондентов в большинстве из 37 стран. Его поддерживают лишь в России, Венгрии и Израиле.

Неудивительно, что этот запрет особенно непопулярен в мусульманских странах: против него выступают 96% опрошенных в Иордании, 88% в Ливане и 82% в Сенегале.

Это все неважно

Это не точка зрения Би-би-си: так считают 40447 человек, опрошенные Pew Research Center.

Люди могут быть обеспокоены тем, что президентство Трампа может означать для их страны, многие считают его опасным и кичливым человеком, но это не значит, что они считают, что его президентство как-то отразится на их личной жизни.

Само собой, так считают не все, но в среднем 41% опрошенных думают, что отношения их страны с США не изменятся.

В Мексике Дональд Трамп особенно непопулярен | Источник: AP 2017

Хотя лишь 15% уверены, что эти отношения улучшатся, жители некоторых стран чрезвычайно оптимистичны, в особенности в Африке: 54% опрошенных в Нигерии и 51% в Гане уверены, что все станет лучше. Той же точки зрения придерживаются 53% россиян, которые в целом положительно относятся к Трампу.

Жители Мексики пессимистичнее всех остальных в том, что касается будущих отношений с США.

А что в самой Америке?

Это исследование было проведено за рубежом, но в недавнем другом докладе Pew говорится, что популярность Дональда Трампа среди американцев остается низкой с самого начала его президентства.

Лишь 39% американцев считают, что Трамп хорошо исполняет свои обязанности. Среди афроамериканцев эта цифра едва достигает 7%.

Однако в своей партии он по-прежнему популярен: 81% республиканцев или тех, кто поддерживает республиканцев, считают, что Трамп работает хорошо.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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