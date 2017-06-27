Сергей Степашин откроет памятник на Среднем Урале
Княгине Романовой.
Княгине Романовой.
29 июня 2017 года председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин прибудет с рабочим визитом в Свердловскую область, сообщили «Уралинформбюро» в
Как стало известно «Уралинформбюро», Степашин в качестве председателя Императорского Православного Палестинского Общества примет участие в торжественном открытии памятника Великой княгине Елизавете Фёдоровне Романовой, которое состоится в полдень 29 июня на площади возле
После двухмесячного заточения в здании алапаевской Напольной школы в июле 1918 года Елизавета Федоровна была сброшена большевиками в шахту неподалеку от этого города.