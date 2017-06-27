Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Студент новосибирского госуниверситета умер после экзамена
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Первые изображения обновленного Land Cruiser Prado
Пять способов трансформировать свой автомобиль
"Удар пришёлся под сердце": водитель Волочковой об избиении
“Ни копейки не вложил”: Романец об отмене свадьбы
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Студент новосибирского госуниверситета умер после экзамена
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
10Умер Гельмут Коль
14:48 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Сергей Степашин откроет памятник на Среднем Урале

Княгине Романовой.

29 июня 2017 года председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин прибудет с рабочим визитом в Свердловскую область, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе государственной корпорации. Отмечается, что цель его визита не связана с тематикой жилищно-коммунального хозяйства.

Как стало известно «Уралинформбюро», Степашин в качестве председателя Императорского Православного Палестинского Общества примет участие в торжественном открытии памятника Великой княгине Елизавете Фёдоровне Романовой, которое состоится в полдень 29 июня на площади возле Свято-Троицкого собора в Алапаевске. Вместе с ним на мероприятии будут присутствовать глава региона Евгений Куйвашев, депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

После двухмесячного заточения в здании алапаевской Напольной школы в июле 1918 года Елизавета Федоровна была сброшена большевиками в шахту неподалеку от этого города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Деньги на "футбольные" фасады Екатеринбурга ищут в фонде капремонта
Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине
В администрации Порошенко раскрыли детали «формулы Макрона»
На серверы «Роснефти» осуществлена мощная хакерская атака
Колосков: Поступок Дзюбы и Кокорина говорит о складе ума
Минздрав назвал самые "здоровые" и "больные" регионы России
Суд возложил часть вины за резню в Сребренице на Нидерланды
Три журналиста CNN уволились после скандала со статьей о России
Спорт
Казань не устает от Роналду: город встретил полуфиналистов КК Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций
Авто
Внедорожная «Веста»: официальные фотографии Lada официально представила первые фотографии двух новых моделей, которые могут стать хитами рынка
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале Российский актер исполнил одну из главных ролей в третьем сезоне в рейтинговом проекте канала Lifetime «Нереально»
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь