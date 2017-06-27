Италия не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил глава МИД
РИМ, 27 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Италия не признает вхождение Крыма в состав Российской Федерации «ни в какой форме», заявил глава итальянского МИД Анджелино Альфано.
РИМ, 27 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Италия не признает вхождение Крыма в состав Российской Федерации «ни в какой форме», заявил глава итальянского МИД Анджелино Альфано.
«Если бы мы это признали, это была бы новость. Наша позиция остаётся прежней, мы не признаем эту аннексию ни в какой форме. Это ясная и четкая позиция, разделяемая в рамках Евросоюза, “Большой семерки” и любого другого формата», — сказал он журналистам по итогам переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина