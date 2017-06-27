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15:30 (мск), источник: Om1.ru

Развязка: Компанейщиков все-таки уволит директора омского музтеатра Ротберга

Об этом заявил вице-губернатор Омской области заявил в комментарии порталу Om1.ru, что документы будут готовы в ближайшее время.

Сегодня, 27 июня, на встрече коллектива омского музыкального театра, развязка так и не произошла, Om1.ru выяснил перспективы директора учреждения Бориса Ротберга.

В эксклюзивном комментарии нашему сайту вице-губернатор рассказал, что топ-менеджер все-таки будет уволен. Препятствием является тот факт, что у Ротберга бессрочный контракт. Но зампред настроен решительно.

Владимир Компанейщиков, вице-губернатор Омской области:

 — Да, действительно, с учётом прежних заслуг Бориса Львовича перед культурой нашего региона, ему был предложен компромиссный вариант. Он мог бы стать почётным президентом театра. Но поскольку конструктива в ходе переговоров не последовало, было дано поручение в соответствии с законодательством оценить юридические возможности отправить в отставку Бориса Ротберга. Выяснилось, что долгосрочный контракт не является препятствием для расторжения договора по инициативе собственника учреждения. Документы будут подготовлены в ближайшее время, и Ротберг будет уведомлён в соответствии с законодательством за определённый период. Конечно, мы не можем оставить Музыкальный театр без руководителя даже в межсезонье, поэтому в ускорении процесса смысла нет даже при такой неконструктивной и тяжёлой позиции руководителя. В июле идёт процесс формирования бюджета на следующий год, и я считаю, что это необходимо будет делать с учётом позиции о возможных путях вывода театра из кризиса. А пути эти будут сформулированы и предложены активной театральной общественностью и творческими коллективами уже в ближайшее время.

Отметим, что сегодня 78-летний глава музтеатра воспротивился своему увольнению. Он против кардинальной смены руководства.

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