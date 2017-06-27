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15:44 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко анонсировал кардинальные меры по развитию IT-индустрии

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в ближайшем будущем примут кардинальные меры по развитию IT-индустрии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня во время открытия Белорусско-вьетнамского бизнес-форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

«В ближайшем будущем, буквально этим летом, нашим государством будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что белорусско-вьетнамское сотрудничество в области информационно-коммуникационных и высоких технологий набирает обороты и является очень перспективным.

«Беларусь является одним из европейских лидеров в области высоких технологий и известным разработчиком программного обеспечения. Резидент Парка высоких технологий Беларуси компания “Форанкс” уже выполняла работы для ряда коммерческих банков Вьетнама. Отзывы весьма положительные», — обратил внимание глава государства.

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