Лукашенко анонсировал кардинальные меры по развитию IT-индустрии

«В ближайшем будущем, буквально этим летом, нашим государством будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что белорусско-вьетнамское сотрудничество в области информационно-коммуникационных и высоких технологий набирает обороты и является очень перспективным.

«Беларусь является одним из европейских лидеров в области высоких технологий и известным разработчиком программного обеспечения. Резидент Парка высоких технологий Беларуси компания “Форанкс” уже выполняла работы для ряда коммерческих банков Вьетнама. Отзывы весьма положительные», — обратил внимание глава государства.