Лукашенко анонсировал кардинальные меры по развитию IT-индустрии
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в ближайшем будущем примут кардинальные меры по развитию
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в ближайшем будущем примут кардинальные меры по развитию
«В ближайшем будущем, буквально этим летом, нашим государством будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии», — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что
«Беларусь является одним из европейских лидеров в области высоких технологий и известным разработчиком программного обеспечения. Резидент Парка высоких технологий Беларуси компания “Форанкс” уже выполняла работы для ряда коммерческих банков Вьетнама. Отзывы весьма положительные», — обратил внимание глава государства.