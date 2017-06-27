Межфракционная группа «Байкал» займется вопросом ГЭС на Селенге — Николаев

Вопрос строительства Монголией гидроэлектростанции на реке Селенга, притоке Байкала, одна из наиболее актуальных тем для региона, поэтому межфракционная группа «Байкал» также займется ее рассмотрением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).

Против постройки монгольской ГЭС выступают экологи, эксперты и местное население. По их мнению, ГЭС на реке Селенга сильно осушит Байкал, который и без того сегодня мельчает. Премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат ранее отмечал, что станция будет построена только в случае, если ученые решат, что на озере Байкал это не скажется негативно. Однако глава Минприроды РФ Сергей Донской заявлял, что обсуждение строительства еще продолжается.

«Обсуждение сейчас идет постоянно, проводились общественные слушания и в республике Бурятии, и в Иркутской области. Мы также говорили о том, что нам необходимо налаживать взаимоотношения на парламентском уровне», — рассказал Николаев.

Между тем, отметил он, ни один документ между двумя странами до сих не подписан, а все договоренности существуют на словах.

«Пока никакие решения не приняты, я еще не видел ни одного документа, который бы ставил точку в этом вопросе, поэтому мы, конечно, должны участвовать в обсуждении этого вопроса и об этом нас спрашивают все, кто живет на Байкале, людей это очень волнует», — отметил Николаев.