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17:17 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Евгений Первышов на совещании обсудил укладку асфальта под дождем

Одна из самых проблемных тем сегодняшнего Краснодара — ремонт городских дорог.

Источник: ГТРК «Кубань»

В интернете появилось видео, на котором работники на улице Красных Партизан укладывают асфальт под дождем. Евгений Первышов на планерке детально разобрал ситуацию.

Выяснилось, что ничего страшного не произошло. Работы на данном участке производились по всем техтребованиям. В хорошую погоду была произведена укладка асфальтобетона, и рабочие приступили к уплотнению. В тот момент, когда пошел дождь, работы были частично завершены. Поэтому их необходимо было довести до конца.

— В пятницу мы взяли, прислали лабораторию. Лаборатория взяла вырубки на покрытие. За выходные сделали и получили нормальные результаты, которые соответствуют ГОСТу, — рассказал Виталий Карика, замдиректора департамента строительства.

Еще одна ситуация, на которую обратил внимание мэр Краснодара — это дерево, которое закатали в асфальт.

Хотели больше места оставить под парковку у магазина. В итоге — заново все переделывали. Сейчас дерево, как положено, огорожено бордюрами. А глава города потребовал впредь не допускать подобных прецедентов и поблагодарил «народный контроль» за бдительность.

— С одной стороны нужно поблагодарить неравнодушных жителей, которые снимают общие недоработки в работе и выкладывают это в сеть интернет. Но чем меньше этих роликов, тем, наверное, качественнее будут выполняться работы, непосредственно вверенные вашему подразделению. Надеюсь, что вы и в графике будете. Сегодня я смотрю на работу подрядчиков и вижу, что они работают даже сверх того графика, который существует. Не надо только делать это в ущерб качеству тех работ, которые необходимо проводить, — подчеркнул Евгений Первышов, глава Краснодара.

Среди вопросов, которые еще озвучили на совещании, было и развитие Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. В частности — размещение рекламы на общественном транспорте. Анализ работы предприятия показал, что до сих пор это направление было неэффективным. И вот, при поддержке администрации, впервые проведены торги, по результатам которых планируют получить около 90 миллионов рублей. Все средства пойдут на развитие КТТУ. В качестве площадки для размещения рекламы уже подготовлены и ждут результатов аукциона 325 трамваев и троллейбусов. Также глава города поставил задачу проработать предложения по перспективному развитию трамвая, как самого популярного и востребованного транспорта.

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