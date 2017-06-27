Рустэм Хамитов ознакомился с проектом «Арт-КВАДРАТ»
УФА, 27 июн 2017. /ИА «Башинформ"/. В ходе рабочей поездки по Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с проектом создания креативного городского пространства «Арт-КВАДРАТ».
УФА, 27 июн 2017. /ИА «Башинформ"/. В ходе рабочей поездки по Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с проектом создания креативного городского пространства «Арт-КВАДРАТ».
Проект предполагает создание творческого кластера на территории исторического центра Уфы, в квартале, ограниченном улицами Чернышевского, Мустая Карима, Коммунистическая и Ленина. В ходе его реализации будет реконструировано и модернизировано более 30 зданий, устроены сквозные пешеходные дорожки. Помещения, многие из которых находящиеся ныне в аварийном состоянии, получат новую жизнь. Здесь будут размещены офисы, магазины, кафе, рестораны, мастерские, художественные салоны,
Планируется, что «Арт-КВАДРАТ» станет местом притяжения креативной молодёжи, настоящей прогулочной зоной для жителей Уфы и ещё одним творческим центром города. Здесь будут проходить лекции,
Инициаторы проекта уверены, что «Арт-КВАДРАТ» будет востребован у жителей города, поскольку находится в шаговой доступности от ведущих университетов и других учебных заведений, крупных
Рустэм Хамитов обсудил с руководством «Арт-КВАДРАТа» проблемные вопросы по реализации проекта, в том числе связанные с расселением жильцов аварийных домов, обустройством инженерных сетей, благоустройством территории. Глава региона предложил скоординировать усилия по созданию творческого пространства с городскими властями, профильными министерствами и ведомствами.
— Большой проект, новаторский. Это всё правильно, абсолютно хорошо. Нам нужны туристы, торговля, образование, культура. Но объём работ очень большой, — сказал руководитель республики. — Всё надо обсуждать и совместно делать: город, республика, участники проекта. Может быть, стоит подумать о