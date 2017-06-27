Рустэм Хамитов ознакомился с проектом «Арт-КВАДРАТ»

Проект предполагает создание творческого кластера на территории исторического центра Уфы, в квартале, ограниченном улицами Чернышевского, Мустая Карима, Коммунистическая и Ленина. В ходе его реализации будет реконструировано и модернизировано более 30 зданий, устроены сквозные пешеходные дорожки. Помещения, многие из которых находящиеся ныне в аварийном состоянии, получат новую жизнь. Здесь будут размещены офисы, магазины, кафе, рестораны, мастерские, художественные салоны, коворкинг-зоны и другие общественные и творческие пространства.

Планируется, что «Арт-КВАДРАТ» станет местом притяжения креативной молодёжи, настоящей прогулочной зоной для жителей Уфы и ещё одним творческим центром города. Здесь будут проходить лекции, мастер-классы, круглые столы, кинопоказы, ярмарки, дизайнерские и архитектурные фестивали, творческие выставки, концерты. Уже сейчас в реализации проекта принимают участие ведущие уличные художники, архитекторы. В «Арт-КВАДРАТе» проходят танцевальные фестивали, поэтические вечера, ярмарки и другие события, привлекающие большое количество участников.

Инициаторы проекта уверены, что «Арт-КВАДРАТ» будет востребован у жителей города, поскольку находится в шаговой доступности от ведущих университетов и других учебных заведений, крупных бизнес-центров, торговых комплексов и улиц с оживлённой деловой жизнью и развлекательными заведениями. Уже сейчас пешеходный трафик вокруг этой территории составляет до 25 тысяч человек в сутки.

Рустэм Хамитов обсудил с руководством «Арт-КВАДРАТа» проблемные вопросы по реализации проекта, в том числе связанные с расселением жильцов аварийных домов, обустройством инженерных сетей, благоустройством территории. Глава региона предложил скоординировать усилия по созданию творческого пространства с городскими властями, профильными министерствами и ведомствами.