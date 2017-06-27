В Кремле прокомментировали слова Макрона о «российской агрессии»

В Кремле не согласны с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил Москву в агрессии в Донбассе. Так прокомментировал встречу Макрона с президентом Украины Петром Порошенко пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали вчера от господина президента», — сказал Песков.
Он также добавил следующее:
Российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по теме конфликта на Украине.
Пресс-секретарь подчеркнул, что нормандский формат, то есть переговоры с участием России, Украины, Германии и Франции, являются единственной и безальтернативной площадкой для мирного урегулирования конфликта на Украине.
Вместе с тем 26 июня на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Франции в Париже украинский президент рассказал о возможности появления так называемой «формулы Макрона» для урегулирования конфликта на востоке Украины.
27 июня заместитель главы администрации Порошенко Константин Елисеев раскрыл некоторые детали этой «формулы».
«На сегодняшний день существует договоренность, что в ближайшее время, желательно до саммита G20, провести телефонную конференцию лидеров нормандского формата при участии руководителей СММ ОБСЕ (Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе — “Газета.Ru”)», — рассказал Елисеев.
В рамках переговоров, согласно «формуле Макрона», предлагается обсудить способы реализации режима прекращения огня в Донбассе, предоставления беспрепятственного доступа миссии ОБСЕ, обеспечения безопасности международных наблюдателей, отвода тяжелой техники и освобождения пленных.
«То есть так называемая “формула Макрона” предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы путем маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение минских договоренностей», — резюмировал он.
Сенатор Алексей Пушков в беседе с «Газетой.Ru» назвал «формулу Макрона» «еще одним сценарием игры западного альянса на стороне Киева», а также выразил сомнения, что она учитывает интересы самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые наравне с Киевом являются сторонами конфликта.
Я был бы очень удивлен, если бы на переговорах с Порошенко родилось бы что-то другое, кроме как идея поддержать линию Киева в этом вопросе. Насколько можно судить по заявлениям украинской стороны (из Франции пока заявлений не поступало), это попытка оказать давление на ЛНР, ДНР и Россию с тем, чтобы добиться решения которое устраивает Киев. Это настораживает.
Кроме того, сенатор отметил, что следует ожидать нового раунда переговоров, в которых Запад попытается повлиять на ситуацию с формально новой позиции, но по сути прокладывающей путь киевскому сценарию возвращения востока Украины в состав страны.
Киев уже на протяжении нескольких месяцев прикладывает усилия для корректировки минского формата.
Со своими предложениями Порошенко ездил на прием к президенту США Дональду Трампу, однако в Вашингтоне президент Украины не добился своего.
В конце мая в интервью «Газете.Ru» спецсоветник верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Евросоюза Натали Точчи заявила, что Евросоюз планирует обсудить «обновление» переговорного процесса.
Вместе с тем заявления Точчи не отражают позицию самих участников минских переговоров и «нормандской четверки», рассказал в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
«Инициативы по изменению формата, конечно, могут вестись в структурах ЕС, однако участники минского формата могут их рассмотреть лишь в том случае, если эти идеи будет ретранслировать одна из стран — гарантов переговорного процесса», — сказал он.
Сейчас переговоры по конфликту на Украине проходят параллельно в двух направлениях: в минском формате, который развивается в рамках соглашений, заключенных в 2015 году, и переговоры «нормандской четверки». Последняя призвана помогать выполнению минских соглашений, в состав «четверки» входят Украина, Россия, Германия и Франция.