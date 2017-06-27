В Кремле прокомментировали слова Макрона о «российской агрессии»

Источник: Reuters

В Кремле не согласны с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил Москву в агрессии в Донбассе. Так прокомментировал встречу Макрона с президентом Украины Петром Порошенко пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали вчера от господина президента», — сказал Песков. Он также добавил следующее:

Российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по теме конфликта на Украине.

Пресс-секретарь подчеркнул, что нормандский формат, то есть переговоры с участием России, Украины, Германии и Франции, являются единственной и безальтернативной площадкой для мирного урегулирования конфликта на Украине. Вместе с тем 26 июня на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Франции в Париже украинский президент рассказал о возможности появления так называемой «формулы Макрона» для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Источник: Reuters

27 июня заместитель главы администрации Порошенко Константин Елисеев раскрыл некоторые детали этой «формулы». «На сегодняшний день существует договоренность, что в ближайшее время, желательно до саммита G20, провести телефонную конференцию лидеров нормандского формата при участии руководителей СММ ОБСЕ (Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе — “Газета.Ru”)», — рассказал Елисеев. В рамках переговоров, согласно «формуле Макрона», предлагается обсудить способы реализации режима прекращения огня в Донбассе, предоставления беспрепятственного доступа миссии ОБСЕ, обеспечения безопасности международных наблюдателей, отвода тяжелой техники и освобождения пленных. «То есть так называемая “формула Макрона” предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы путем маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение минских договоренностей», — резюмировал он. Сенатор Алексей Пушков в беседе с «Газетой.Ru» назвал «формулу Макрона» «еще одним сценарием игры западного альянса на стороне Киева», а также выразил сомнения, что она учитывает интересы самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые наравне с Киевом являются сторонами конфликта.

Я был бы очень удивлен, если бы на переговорах с Порошенко родилось бы что-то другое, кроме как идея поддержать линию Киева в этом вопросе. Насколько можно судить по заявлениям украинской стороны (из Франции пока заявлений не поступало), это попытка оказать давление на ЛНР, ДНР и Россию с тем, чтобы добиться решения которое устраивает Киев. Это настораживает. Алексей Пушков

Кроме того, сенатор отметил, что следует ожидать нового раунда переговоров, в которых Запад попытается повлиять на ситуацию с формально новой позиции, но по сути прокладывающей путь киевскому сценарию возвращения востока Украины в состав страны.

Киев уже на протяжении нескольких месяцев прикладывает усилия для корректировки минского формата.

Со своими предложениями Порошенко ездил на прием к президенту США Дональду Трампу, однако в Вашингтоне президент Украины не добился своего.

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