Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Растительный белок защищает от ранней менопаузы
Названа страна, поток туристов из РФ в которую вырос на 225%
Почему страны ЕС вступились за российский газопровод
"Он рвется домой": Крок о состоянии попавшего в больницу Этуша
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
«Калашников» изобрел бесшумный дрон, не имеющий аналогов – СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
«Это край»: известный адвокат Резник объяснил свое увольнение
В Кремле сочли угрозами заявления США
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
17:57 (мск), источник: Газета.Ру

В Кремле прокомментировали слова Макрона о «российской агрессии»

Кремль не согласен с оценкой России в отношении украинского кризиса, которую высказал президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он в очередной раз подчеркнул, что «нормандский формат» урегулирования ситуации в Донбассе является безальтернативной площадкой. А так называемая «формула Макрона», по оценкам сенатора Алексея Пушкова, «является попыткой надавить на Россию».

Источник: Reuters

В Кремле не согласны с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил Москву в агрессии в Донбассе. Так прокомментировал встречу Макрона с президентом Украины Петром Порошенко пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали вчера от господина президента», — сказал Песков.

Он также добавил следующее:

Российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по теме конфликта на Украине.

Пресс-секретарь подчеркнул, что нормандский формат, то есть переговоры с участием России, Украины, Германии и Франции, являются единственной и безальтернативной площадкой для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Вместе с тем 26 июня на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Франции в Париже украинский президент рассказал о возможности появления так называемой «формулы Макрона» для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Источник: Reuters

27 июня заместитель главы администрации Порошенко Константин Елисеев раскрыл некоторые детали этой «формулы».

«На сегодняшний день существует договоренность, что в ближайшее время, желательно до саммита G20, провести телефонную конференцию лидеров нормандского формата при участии руководителей СММ ОБСЕ (Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе — “Газета.Ru”)», — рассказал Елисеев.

В рамках переговоров, согласно «формуле Макрона», предлагается обсудить способы реализации режима прекращения огня в Донбассе, предоставления беспрепятственного доступа миссии ОБСЕ, обеспечения безопасности международных наблюдателей, отвода тяжелой техники и освобождения пленных.

«То есть так называемая “формула Макрона” предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы путем маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение минских договоренностей», — резюмировал он.

Сенатор Алексей Пушков в беседе с «Газетой.Ru» назвал «формулу Макрона» «еще одним сценарием игры западного альянса на стороне Киева», а также выразил сомнения, что она учитывает интересы самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые наравне с Киевом являются сторонами конфликта.

Я был бы очень удивлен, если бы на переговорах с Порошенко родилось бы что-то другое, кроме как идея поддержать линию Киева в этом вопросе. Насколько можно судить по заявлениям украинской стороны (из Франции пока заявлений не поступало), это попытка оказать давление на ЛНР, ДНР и Россию с тем, чтобы добиться решения которое устраивает Киев. Это настораживает.
Алексей Пушков

Кроме того, сенатор отметил, что следует ожидать нового раунда переговоров, в которых Запад попытается повлиять на ситуацию с формально новой позиции, но по сути прокладывающей путь киевскому сценарию возвращения востока Украины в состав страны.

Киев уже на протяжении нескольких месяцев прикладывает усилия для корректировки минского формата.

Со своими предложениями Порошенко ездил на прием к президенту США Дональду Трампу, однако в Вашингтоне президент Украины не добился своего.

Читайте также
Украина предложила США подряд на Донбасс

В конце мая в интервью «Газете.Ru» спецсоветник верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Евросоюза Натали Точчи заявила, что Евросоюз планирует обсудить «обновление» переговорного процесса.

Вместе с тем заявления Точчи не отражают позицию самих участников минских переговоров и «нормандской четверки», рассказал в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Инициативы по изменению формата, конечно, могут вестись в структурах ЕС, однако участники минского формата могут их рассмотреть лишь в том случае, если эти идеи будет ретранслировать одна из стран — гарантов переговорного процесса», — сказал он.

Сейчас переговоры по конфликту на Украине проходят параллельно в двух направлениях: в минском формате, который развивается в рамках соглашений, заключенных в 2015 году, и переговоры «нормандской четверки». Последняя призвана помогать выполнению минских соглашений, в состав «четверки» входят Украина, Россия, Германия и Франция.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании
Суд в Париже снял арест со счетов «Роскосмоса» по делу ЮКОСа
Колосков: Поступок Дзюбы и Кокорина говорит о складе ума
Минздрав назвал самые "здоровые" и "больные" регионы России
Суд возложил часть вины за резню в Сребренице на Нидерланды
Три журналиста CNN уволились после скандала со статьей о России
Спорт
Казань не устает от Роналду: город встретил полуфиналистов КК Сборные Португалии и Чили по футболу прибыли в Казань, где в среду встретятся в полуфинале Кубка конфедераций
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Стало известно о состоянии Владимира Этуша В пресс-службе Театра Вахтангова, где служит 95-летний актер, накануне госпитализированный с травмой, рассказали о его самочувствии
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь