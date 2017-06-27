Мэр Сочи: большая часть пляжей на курорте огорожена незаконно

Заборы сносят, но препятствия для прохода отдыхающих вновь появляются. «Есть решение суда, мы сервитут наложили. Есть служба судебных приставов, есть полиция. Вы должны взять это решение суда и стоять там сегодня, завтра и навести порядок, обеспечьте проход по набережной. Итак, я принимаю решение: сегодня после планерки полицию пригласите, ее у нас немало, поставьте её и обеспечьте выполнение решения суда вместе со службой судебных приставов», — распорядился глава города Анатолий Пахомов.

Еще одна пляжная территория, к которой глава города потребовал немедленно сделать свободный проход для отдыхающих — прибрежная зона рядом с рестораном «Синее море». По заявлению мэра, никаких прав перекрывать доступ к территории у арендатора нет.