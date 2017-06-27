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18:00 (мск), источник: Вести Сочи

Мэр Сочи: большая часть пляжей на курорте огорожена незаконно

В администрации города сегодня вновь обсуждали болезненный для Сочи вопрос о доступности пляжей. Эта работа на курорте ведется уже несколько лет, но некоторые арендаторы игнорируют даже решения суда. Так происходит, к примеру, с пляжной зоной рядом с пансионатом «Эдем».

Заборы сносят, но препятствия для прохода отдыхающих вновь появляются. «Есть решение суда, мы сервитут наложили. Есть служба судебных приставов, есть полиция. Вы должны взять это решение суда и стоять там сегодня, завтра и навести порядок, обеспечьте проход по набережной. Итак, я принимаю решение: сегодня после планерки полицию пригласите, ее у нас немало, поставьте её и обеспечьте выполнение решения суда вместе со службой судебных приставов», — распорядился глава города Анатолий Пахомов.

Еще одна пляжная территория, к которой глава города потребовал немедленно сделать свободный проход для отдыхающих — прибрежная зона рядом с рестораном «Синее море». По заявлению мэра, никаких прав перекрывать доступ к территории у арендатора нет.

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