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18:39 (мск), источник: РИА Новости

Тиллерсон назвал работорговлю одной из главных проблем в мире

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает торговлю людьми одной из главных проблем в современном мире, говорится в опубликованном во вторник докладе госдепартамента.

Источник: РИА Новости

«Работорговля является одной из наиболее трагических проблем, связанных с правами человека в современном мире. Это разрушает семьи, глобальные рынки, подрывает основы правопорядка и способствует развитию международной преступности. Это угрожает общественной и национальной безопасности», — говорится в письме Тиллерсона, сопровождающего данный доклад.

В докладе изучается ситуация с работорговлей в 187 странах мира с 1 апреля 2016 по 31 марта 2017 года.

Учитывая глобальный характер проблемы, Тиллерсон подчеркнул важность международного сотрудничества для ее решения.

Он пообещал, что госдепартамент «продолжит сотрудничать с правительствами (других стран), общественными структурами, правоохранительными организациями, а также с теми, кто сам побывал в рабстве, для оказания помощи людям, которые в ней нуждаются».

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