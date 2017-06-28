Валерий Шанцев встретился с нижегородцами-лауреатами всероссийской премии «Призвание»

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, 27 июня губернатор Валерий Шанцев встретился с лауреатами главной медицинской премии России «Призвание»: разработчиками онкобиочипа — врачом-онкологом Святославом Зиновьевым, врачами Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Светланой Сметаниной и Натальей Илларионовой, заведующим лабораторией молекулярной биологии и биотехнологии НИИ эпидемиологии и микробиологии имени И. Н. Блохиной Олегом Уткиным, заведующей лабораторией клинической цитологии Российского онкологического центра имени Блохина Мариной Савостиковой, а также кардиохирургами специализированной кардиохирургической клинической больницыАлександром Медведевым, Виктором Бобером, Дмитрием Лашмановым и Николаем Мельниковым, ставшими лауреатами премии в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека».

«Если с технологичной помощью в регионе удалось навести порядок — за последние три года количество случаев оказания высокотехнологичной помощи выросло в 1,7 раза — то в борьбе с онкологией есть куда стремиться. Да, показатели по пятилетней выживаемости онкобольных в регионе выше, чем в среднем по России, но одногодичная летальность, к сожалению, оставляет желать лучшего. Я уже дал поручение областному минздраву выстроить такую систему, чтобы от момента постановки диагноза до начала лечения онкобольных проходило не более 2−3 недель», — подчеркнул глава региона.