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09:47 (мск), источник: НТА-Приволжье

Валерий Шанцев встретился с нижегородцами-лауреатами всероссийской премии «Призвание»

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Ирины Переслегиной, нижегородские специалисты впервые за 16 лет стали лауреатами всероссийской премии.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, 27 июня губернатор Валерий Шанцев встретился с лауреатами главной медицинской премии России «Призвание»: разработчиками онкобиочипа — врачом-онкологом Святославом Зиновьевым, врачами Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Светланой Сметаниной и Натальей Илларионовой, заведующим лабораторией молекулярной биологии и биотехнологии НИИ эпидемиологии и микробиологии имени И. Н. Блохиной Олегом Уткиным, заведующей лабораторией клинической цитологии Российского онкологического центра имени Блохина Мариной Савостиковой, а также кардиохирургами специализированной кардиохирургической клинической больницыАлександром Медведевым, Виктором Бобером, Дмитрием Лашмановым и Николаем Мельниковым, ставшими лауреатами премии в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека».

«Если с технологичной помощью в регионе удалось навести порядок — за последние три года количество случаев оказания высокотехнологичной помощи выросло в 1,7 раза — то в борьбе с онкологией есть куда стремиться. Да, показатели по пятилетней выживаемости онкобольных в регионе выше, чем в среднем по России, но одногодичная летальность, к сожалению, оставляет желать лучшего. Я уже дал поручение областному минздраву выстроить такую систему, чтобы от момента постановки диагноза до начала лечения онкобольных проходило не более 2−3 недель», — подчеркнул глава региона.

Если с технологичной помощью в регионе удалось навести порядок — за последние три года количество случаев оказания высокотехнологичной помощи выросло в 1,7 раза — то в борьбе с онкологией есть куда стремиться.
Валерий Шанцев

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Ирины Переслегиной, нижегородские специалисты впервые за 16 лет стали лауреатами всероссийской премии.

«Я горжусь достижениями наших врачей, потому что они получили премии в таких номинациях, как “За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека”, что показывает высочайший уровень мастерства нижегородских хирургов. А вторую награду получили специалисты в онкологической сфере. Такие прорывные работы скажутся на качестве лечения пациентов», — сказала Ирина Переслегина.

Как отмечают в министерстве здравоохранения, «онкобиочип» представляет собой пластиковую подложку, разделенную на несколько ячеек. В каждой находятся реагенты, чувствительные к специфическим белкам опухолевых клеток. В настоящее время идет работа над оформлением патента в Японии, Германии, Швейцарии, Юго-Восточной Азии и Южной Америке.

Ранее сообщалось, что коллектив нижегородских врачей и учёных стал лауреатом главной медицинской премии России за создание экспресс-метода диагностики в онкологии.

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