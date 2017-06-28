Валерий Шанцев встретился с нижегородцами-лауреатами всероссийской премии «Призвание»
По словам министра здравоохранения Нижегородской области Ирины Переслегиной, нижегородские специалисты впервые за 16 лет стали лауреатами всероссийской премии.
По словам министра здравоохранения Нижегородской области Ирины Переслегиной, нижегородские специалисты впервые за 16 лет стали лауреатами всероссийской премии.
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«Если с технологичной помощью в регионе удалось навести порядок — за последние три года количество случаев оказания высокотехнологичной помощи выросло в 1,7 раза — то в борьбе с онкологией есть куда стремиться. Да, показатели по пятилетней выживаемости онкобольных в регионе выше, чем в среднем по России, но одногодичная летальность, к сожалению, оставляет желать лучшего. Я уже дал поручение областному минздраву выстроить такую систему, чтобы от момента постановки диагноза до начала лечения онкобольных проходило не более 2−3 недель», — подчеркнул глава региона.
Если с технологичной помощью в регионе удалось навести порядок — за последние три года количество случаев оказания высокотехнологичной помощи выросло в 1,7 раза — то в борьбе с онкологией есть куда стремиться.
По словам министра здравоохранения Нижегородской области Ирины Переслегиной, нижегородские специалисты впервые за 16 лет стали лауреатами всероссийской премии.
«Я горжусь достижениями наших врачей, потому что они получили премии в таких номинациях, как “За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека”, что показывает высочайший уровень мастерства нижегородских хирургов. А вторую награду получили специалисты в онкологической сфере. Такие прорывные работы скажутся на качестве лечения пациентов», — сказала Ирина Переслегина.
Как отмечают в министерстве здравоохранения, «онкобиочип» представляет собой пластиковую подложку, разделенную на несколько ячеек. В каждой находятся реагенты, чувствительные к специфическим белкам опухолевых клеток. В настоящее время идет работа над оформлением патента в Японии, Германии, Швейцарии,
Ранее сообщалось, что коллектив нижегородских врачей и учёных стал лауреатом главной медицинской премии России за создание