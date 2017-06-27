Впервые у Молдовы появится Кодекс об административных правонарушениях

Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету обсудила и одобрила на сегодняшнем заседании его проект.

Проект Кодекса об административных правонарушениях является инициативой группы депутатов, по мнению которых огромное число законодательных актов, регулирующих в настоящее время административно-правовые отношения, часто приводит к неправильному толкованию и применению норм права, что приводит к нарушению прав и основных свобод граждан.

Таким образом, впервые отказ принимать и рассматривать заявки будет регулироваться законодательством. Кроме того, впервые органы государственной власти будут обязаны заводить административное дело. Также, узаконена процедура уведомления в несудебных процедурах, оговорена возможность заключения договора о примирении между обеими сторонами в ходе внесудебной, а также судебной процедуры.

Проект Кодекса об административных правонарушениях разделен на три составляющие части, касающиеся стандартизации законных решений и урегулирования правовых ситуаций в области административного права. Проект ставит целью разъяснить принципы и этапы административного разбирательства, способы опротестования и правовой режим документов, операций и административных договоров.

На том же заседании депутаты одобрили назначение Виктора Мику на должность судьи Высшей судебной палаты.

Все проекты будут вынесены на обсуждение и голосование на пленарном заседании парламента.