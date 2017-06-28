В Воронеж приехала профсоюзная делегация из Донецка

Делегация Федерации профсоюзов ДНР приехала в Воронеж утром вторника, 27 июня. Делегаты обсудят с представителями воронежских предприятий вопросы сотрудничества и соблюдения прав трудящихся и посетят исторические места города. Визит продлится 2 дня.

В областной центр приехали сотрудники мобильного оператора «Комтел», Харцызского трубного завода, Донецкой железной дороги. Визит состоялся в рамках сотрудничества Федерации профсоюзов ДНР и профсоюзов Воронежа. Донецкая делегация встретится с представителями совета профсоюзов Воронежской области и рабочими городских предприятий. Цель визита — налаживание дружеских контактов и обмен профессиональным опытом.