Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
История с результатами ЕГЭ Стеши Маликовой приняла новый поворот
СМИ: Жадность сорвала курортный сезон в Крыму
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
Филипп Киркоров поделился трогательной фотосессией с детьми
Аресты, увольнения: к чему привели жалобы Путину в «Прямой линии»
Шесть самых опасных туристических мест в миреПутешествия всегда помогают отдохнуть. Но кому приходит в голову, что простая поездка в безопасную страну может стать последней?
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Ревва, Ходченкова, Климова и другие на открытии ММКФ 2017
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
«Калашников» изобрел бесшумный дрон, не имеющий аналогов – СМИ
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины — СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
10Умер Гельмут Коль
9В Китае сошли два оползня
09:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеж приехала профсоюзная делегация из Донецка

Цель визита — налаживание дружеских контактов и обмен профессиональным опытом.

Делегация Федерации профсоюзов ДНР приехала в Воронеж утром вторника, 27 июня. Делегаты обсудят с представителями воронежских предприятий вопросы сотрудничества и соблюдения прав трудящихся и посетят исторические места города. Визит продлится 2 дня.

В областной центр приехали сотрудники мобильного оператора «Комтел», Харцызского трубного завода, Донецкой железной дороги. Визит состоялся в рамках сотрудничества Федерации профсоюзов ДНР и профсоюзов Воронежа. Донецкая делегация встретится с представителями совета профсоюзов Воронежской области и рабочими городских предприятий. Цель визита — налаживание дружеских контактов и обмен профессиональным опытом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
ESET: заражение вирусом Petya началось с Украины
В США сообщили о поддержке каналов связи с Россией по Сирии
«Газпром» уходит с турецкого газового рынка
На Курилы впервые в истории прибыла бизнес-миссия из Японии
В Шанхайский рейтинг университетов мира вошли 12 вузов из России
Принц Уильям пытался выменять голоса на выборах организатора ЧМ
В Венесуэле вертолет атаковал здание Верховного Суда
Спорт
«Хотели бы покормить Роналду». Казань готовится к полуфиналу Прогулка по городу накануне полуфинального матча Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Стало известно о состоянии Владимира Этуша В пресс-службе Театра Вахтангова, где служит 95-летний актер, накануне госпитализированный с травмой, рассказали о его самочувствии
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Строители пояснили Путину, из-за чего банкротятся их компании
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь