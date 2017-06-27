В Киеве усилят контртеррористический режим из-за кибератак и гибели полковника ГУР — Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что после гибели сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала и масштабной кибератаки на украинские учреждения приняты меры по усилению контртеррористического режима в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, секретарь ведомства провел оперативное совещание с руководителями сектора безопасности и обороны по выработке адекватных мер противодействия российским гибридным угрозам.

По словам Турчинова, в последние месяцы происходит системная эскалация подрывных мероприятий, «которые реализует РФ против Украины в рамках гибридной агрессии».

«Сегодня в результате террористического акта в Киеве был убит один из лучших украинских военных разведчиков Максим Шаповал, который принимал активное участие в защите Украинского государства от российского нашествия», — отметил Турчинов.

Он сказал, что этот террористический акт был совершен по такому же сценарию, как и убийство украинского контрразведчика полковника Александра Хараберюша в марте этого года.

«Есть все основания считать, что эти убийства спланированы и организованы при непосредственном участии российских спецслужб», — подчеркнул секретарь СНБО.

Также Турчинов сообщил, что это преступление расследует Главная военная прокуратура.

«Вместе с тем, этот террористический акт направлен на запугивание и дестабилизацию ситуации в государстве», — отметил секретарь СНБО после окончания оперативного совещания.

«Не случайно теракт совпал во времени с масштабной кибератакой, которая имеет также российский след», — добавил он.

По результатам совещания, учитывая высокий уровень террористической угрозы, принят ряд мер по усилению контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и других регионах Украины.

«Обращаюсь к гражданам с просьбой усилить бдительность и с пониманием отнестись к принятым в рамках украинского законодательства мерам безопасности», — подчеркнул Турчинов и уверил, что преступные действия врага получат достойный ответ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом. Как сообщили в Национальном банке Украины, в результате кибератак банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций.

Вслед за «Сбербанком», который сообщил об ограничении функционала услуг своим клиентам в связи с хакерскими атаками, действий хакеров понесли банки «Пивденный», «ТАСкомбанк», «ОТП Банк» и государственный «Укргазбанк».

В то же время государственный «Укрэксимбанк» и национализированный «ПриватБанк» сообщили, что их системы не подвергались хакерской атаке.