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22:09 (мск), источник: Интерфакс

Макрон и Трамп договорились ударить сообща в случае химической атаки в Сирии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU — Президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились дать совместный ответ в случае химической атаки в Сирии. О этом сообщили во вторник в Елисейском дворце.

Источник: Reuters

Макрон также пригласил Трампа посетить торжественный парад, который пройдет в Париже 14 июля, в День взятия Бастилии, отмечается в сообщении.

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Ранее французский лидер заявил, что в том случае, если в Сирии произойдут химические атаки, Франция в одностороннем порядке может нанести авиаудары по объектам в стране.

Как сообщалось, США также пригрозили президенту Сирии, что в случае новой химической атаки он «заплатит высокую цену».

«Как мы ранее заявляли, США находятся в Сирии для уничтожения “Исламского государства” (террористическая организация, запрещенная в РФ — ИФ) в Ираке и Сирии. Однако если господин Асад совершит еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену», — говорилось в заявлении пресс-секретаря Белого дома, распространенном в понедельник вечером.

Комментарии
4
Оксана Л
Пора бы подставу с другой стороны сделать. Мол парочка диверсантов вторглась на подконтрольные сирийским войскам территорию и распылила чего-то там, а Сирия с нашей авиацией разровняла бы несколько км с оппозицией и их союзниками...
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Оксана Л
А вы что думали. И место, и время, и состав хим. оружия... да уже и ролик сняли, по команде фас появится в интернете.
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Станислав Половодов
два гомосэка
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