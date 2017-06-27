Макрон и Трамп договорились ударить сообща в случае химической атаки в Сирии

Макрон также пригласил Трампа посетить торжественный парад, который пройдет в Париже 14 июля, в День взятия Бастилии, отмечается в сообщении.

Ранее французский лидер заявил, что в том случае, если в Сирии произойдут химические атаки, Франция в одностороннем порядке может нанести авиаудары по объектам в стране.

Как сообщалось, США также пригрозили президенту Сирии, что в случае новой химической атаки он «заплатит высокую цену».