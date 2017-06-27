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21:59 (мск), источник: Sputnik.md

Додон: объединенная Молдавия выгодна и Кишиневу, и Тирасполю

Президент Молдовы Игорь Додон, отвечая на вопросы журналистов с обоих берегов Днестра, высказал уверенность, что позиции Тирасполя и Кишинева сблизятся.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. У Кишинева и Тирасполя нет иного пути, кроме создания единого сильного государства, об этом заявил во вторник в ходе встречи с молдавскими и приднестровскими журналистами президент Молдовы Игорь Додон.

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«У Молдовы без Приднестровья нет будущего, и у Приднестровья без Молдовы — тоже. Мы должны быть вместе. Нужно оставить Приднестровью все, что у них есть сейчас, но у нас должна быть общая граница, общая банковская и налоговая система, общие принципы судебной системы. Хуже не будет. Возможность самоопределения у региона останется», — сказал Додон.

Президент отметил, что прорыва в переговорах по урегулированию приднестровского вопроса в ближайшей перспективе не ожидается в силу внешнеполитических и внутриполитических факторов.

«К сожалению, большие геополитические игроки пока не готовы к прорыву в решении проблемы Приднестровья. И Кишинев — тоже. Вы видите, что происходит в парламенте и правительстве. Ситуация может изменится после парламентских выборов», — считает Додон.

Президент подчеркнул, что переговоры по приднестровскому урегулированию должны проходить исключительно в формате «5+2» (Кишинев, Тирасполь — как участники, ОБСЕ, Россия и Украина — посредники, США и ЕС — наблюдатели — прим. ред).

«Без формата 5+2″ никак не обойтись. Нужна дискуссия, заинтересованность всех сторон», — подытожил Додон.

Президент подчеркнул, что объединение Молдовы выгодно прежде всего Кишиневу и Тирасполю.

«Самая большая опасность — это наличие сил, которые хотят по Днестру установить границу НАТО. Я не хочу, чтобы Молдова становилась пушечным мясом в геополитической войне. Если молдавские политики с низкой социальной ответственностью пойдут на это, у нас будет война. Равно, как и в случае объединения с Румынией. Возможно, что попытаются запустить процедуру импичмента, пока это не выйдет. Те, кто говорят о признании независимости Приднестровья, ведут к тому же. Объединенная Молдова — это гарантия того, что НАТО здесь не будет», — заявил Додон.

Президент Молдовы также высказался за проведение сбалансированной внешней политики и укрепление государственности страны.

«Молдове суждено иметь хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. Любой разрыв окончится катастрофой. Надеюсь, что другие это поймут. Мы будем дружить со всеми, но при этом сохранять свои интересы. Для нас важно оставаться нейтральными, объединить страну и двигаться дальше — это единственный шанс добиться успеха. Это выгодно всем», — подчеркнул Додон.

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