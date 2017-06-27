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27 июня, источник: Sputnik.by

ПАСЕ обсудила доклад по Беларуси: напомнили о демократии и расстрелах

Докладчик призвал ЕС оказать поддержку Беларуси в условиях реформ в области демократии, верховенства закона и прав человека.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации в Беларуси Андреа Ригони полагает, что применение смертной казни в республике недопустимо.

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Во вторник 27 июня в ПАСЕ обсуждали доклад о текущей ситуации в Беларуси. Ригони, представляя документ, заявил, что последний расстрел преступника (гомельского насильника и убийцы Сергея Острикова — Sputnik) в республике является «негативным сигналом, полученным ассамблеей».

«Подтверждаю, что смертный приговор, смертная казнь, не может быть предметом торга, смертная казнь недопустима», — сказал Ригони.

При этом он также подчеркнул, что следует поддерживать и позитивные элементы в Беларуси, и привел в пример регистрацию объединения «Говори правду!». Ригони выразил надежду, что будет также зарегистрирована партия «Белорусская христианская демократия» (БХД).

Ригони призвал правительство Беларуси обеспечить в стране свободу мирных собраний, а также воздержаться от применения силы к демонстрантам и правозащитникам. При этом, по его мнению, в республике должна быть пересмотрена ст. 193.1 Уголовного кодекса, которой установлена уголовная ответственность за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Докладчик также призвал ЕС оказать поддержку Беларуси в условиях реформ в области демократии, верховенства закона и прав человека.

Ригони отметил, что при сохранении смертной казни, невозможно говорить об отмене решения о приостановке для парламента Беларуси статуса специально приглашенного в ПАСЕ.

Ригони посещал Беларусь в конце марта текущего года: он в Минске встретился с президентом Александром Лукашенко, председателями обеих палат парламента, главами МИД, Минюста и ЦИК страны. Доклад в ПАСЕ был подготовлен по итогам данного визита.

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