Трюдо: Вопрос введения безвиза с Украиной сейчас не актуален

Вопрос введения безвиза Канадой для украинцев сейчас не актуален. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает «Укринформ».

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«Мы с нетерпением ожидаем, чтобы в будущем иметь конструктивный разговор о безвизовом режиме с Украиной, но пока об этом речь не идет», — сказал Трюдо.

Он добавил, что этот вопрос часто обсуждается.

«Во время моих разговоров с президентом Порошенко, во время общения между нашими чиновниками этот вопрос поднимается достаточно регулярно. Мы имеем надежную и подробную систему с четкими показателями, которых следует достичь для начала рассмотрения вопроса о безвиз», — отметил премьер-министр Канады.

По его словам, Канада пытается иначе поддерживать «друзей» в сложное время.

«Мы работаем над укреплением институтов, формированием гражданского общества, реформой судебной и правоохранительной систем, а также борьбой с коррупцией. Мы рады работать с Украиной по этим направлениям», — резюмировал Трюдо.

Напомним, безвизовый режим со странами Евросоюза вступил в силу 11 июня текущего года. После этого сообщалось, что и другие страны готовы рассмотреть предоставление Украинцам права безвизового въезда. В частности, правящая партия Канады рассматривала предложение относительно безвизового режима с Украиной.

А в начале прошлого года произошел фальстарт: некоторые СМИ сообщили, что Канада предоставляет украинцам безвіз, однако это оказалось неправдой.