Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
СМИ: Жадность сорвала курортный сезон в Крыму
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку
Отставка мэра, арест майора МВД: последствия вопросов Путину
Шесть самых опасных туристических мест в миреПутешествия всегда помогают отдохнуть. Но кому приходит в голову, что простая поездка в безопасную страну может стать последней?
Юлия Волкова из t.A.T.u. стала героиней шоу «Секрет на миллион»
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: актриса Наталья Бондарчук отчитала Марию Максакову
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
39-летняя Ольга Орлова отказалась выходить замуж
Растительный белок защищает от ранней менопаузы
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
27 июня, источник: 112.ua

Трюдо: Вопрос введения безвиза с Украиной сейчас не актуален

Премьер-министр Канады отметил, что это часто обсуждают в ходе дискуссий разного уровня.

Источник: Reuters

Вопрос введения безвиза Канадой для украинцев сейчас не актуален. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает «Укринформ».

Читайте также
25% владельцев биометрических паспортов уже съездили по безвизу в ЕС

«Мы с нетерпением ожидаем, чтобы в будущем иметь конструктивный разговор о безвизовом режиме с Украиной, но пока об этом речь не идет», — сказал Трюдо.

Он добавил, что этот вопрос часто обсуждается.

«Во время моих разговоров с президентом Порошенко, во время общения между нашими чиновниками этот вопрос поднимается достаточно регулярно. Мы имеем надежную и подробную систему с четкими показателями, которых следует достичь для начала рассмотрения вопроса о безвиз», — отметил премьер-министр Канады.

По его словам, Канада пытается иначе поддерживать «друзей» в сложное время.

«Мы работаем над укреплением институтов, формированием гражданского общества, реформой судебной и правоохранительной систем, а также борьбой с коррупцией. Мы рады работать с Украиной по этим направлениям», — резюмировал Трюдо.

Напомним, безвизовый режим со странами Евросоюза вступил в силу 11 июня текущего года. После этого сообщалось, что и другие страны готовы рассмотреть предоставление Украинцам права безвизового въезда. В частности, правящая партия Канады рассматривала предложение относительно безвизового режима с Украиной.

А в начале прошлого года произошел фальстарт: некоторые СМИ сообщили, что Канада предоставляет украинцам безвіз, однако это оказалось неправдой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Турчинов считает неслучайным совпадение кибератаки и убийства полковника Шаповала
ESET: заражение вирусом Petya началось с Украины
В Кремле прокомментировали слова Макрона о «российской агрессии»
Госсекретарь США назвал одну из главных проблем в мире
Мутко встретится с депутатом, обещавшим избить Жиркова
Макрон и Трамп готовы сообща ударить в случае химатаки в Сирии
РАН предложила изъять аспирантуру из системы высшего образования
ФИФА не нашла нарушений при выборе России организатором ЧМ-2018
Спорт
«Хотели бы покормить Роналду». Казань готовится к полуфиналу Прогулка по городу накануне полуфинального матча Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Стало известно о состоянии Владимира Этуша В пресс-службе Театра Вахтангова, где служит 95-летний актер, накануне госпитализированный с травмой, рассказали о его самочувствии
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Как изменилась мода на свадебные платья В каких платьях модницы выходили замуж раньше, и в каких выходят сейчас
Дети
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку Композитор переживает за безопасность Вероники.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь