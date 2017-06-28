Белый дом призвал американские СМИ уделять меньше внимания России

Он подчеркнула, что «мистификация по поводу России и Трампа продолжается уже большую часть года, и ничему нет никаких доказательств».

По словам Сандерс, продолжается «использование или неназванных источников, или иногда источники не указываются вообще», передает «РИА Новости».

Параллельно с этим важные вопросы внутренней жизни США, например, успехи в обеспечении ветеранов, освещаются мало, сказала она.

«Мы пришли к тому, что СМИ не доверяют, когда они сообщают новости. Это опасно для Америки», — подчеркнула представитель Белого дома.