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01:23 (мск), источник: Известия

Белый дом призвал американские СМИ уделять меньше внимания России

Американские СМИ движутся в опасном направлении, игнорируя важные внутренние вопросы, но уделяя большое внимание предполагаемым связям президента США Дональда Трампа с Россией.

Источник: AFP 2017

Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

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Он подчеркнула, что «мистификация по поводу России и Трампа продолжается уже большую часть года, и ничему нет никаких доказательств».

По словам Сандерс, продолжается «использование или неназванных источников, или иногда источники не указываются вообще», передает «РИА Новости».

Параллельно с этим важные вопросы внутренней жизни США, например, успехи в обеспечении ветеранов, освещаются мало, сказала она.

«Мы пришли к тому, что СМИ не доверяют, когда они сообщают новости. Это опасно для Америки», — подчеркнула представитель Белого дома.

Комментарии
1
Alexey .
какая страшная баба
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