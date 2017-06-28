Белый дом призвал американские СМИ уделять меньше внимания России
Американские СМИ движутся в опасном направлении, игнорируя важные внутренние вопросы, но уделяя большое внимание предполагаемым связям президента США Дональда Трампа с Россией.
Американские СМИ движутся в опасном направлении, игнорируя важные внутренние вопросы, но уделяя большое внимание предполагаемым связям президента США Дональда Трампа с Россией.
Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.
Он подчеркнула, что «мистификация по поводу России и Трампа продолжается уже большую часть года, и ничему нет никаких доказательств».
По словам Сандерс, продолжается «использование или неназванных источников, или иногда источники не указываются вообще», передает «РИА Новости».
Параллельно с этим важные вопросы внутренней жизни США, например, успехи в обеспечении ветеранов, освещаются мало, сказала она.
«Мы пришли к тому, что СМИ не доверяют, когда они сообщают новости. Это опасно для Америки», — подчеркнула представитель Белого дома.