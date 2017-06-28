Привлечь туристов: в Беларуси активно работают над созданием бренда страны

Как сообщила на пресс-конференции начальник отдела маркетинга и качества туристических услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Анна Муха, сейчас идет работа над созданием бренда страны.

«Нашей страной заинтересовались. Разработкой бренда занимается европейский проект “Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси” при финансировании Евросоюза. Бюджетные средства в работе не задействованы», — отметила она.

Ожидается, что варианты национального бренда будут представлены на обсуждение уже к концу этого года.

«Я лично видела три варианта. Интересные и креативные. Они передают колорит страны, ее историю, подчеркивают уникальность территории», — отметила представитель Минспорта.

Как сообщил руководитель проекта «Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси» Янез Сирше, специалисты проекта работают не только над брендом Беларуси. Ими уже разработаны логотипы для пяти территорий нашей страны: Полоцка, Мстиславля, Нарочи, Каменец-Пружан и Августовского канала. Для этих пилотных территорий разработаны также стратегии развития туризма в регионах.

«Европроект взял пять территорий и занимался их проработкой. В ходе разработки логотипов на места выезжали как местные, так и эксперты из европейских стран: Латвии, Германии, Словении, Великобритании, — рассказала Анна Муха. — И если даже для таких маленьких территорий удалось создать и логотип, и разработать стратегии развития туризма, то я уверена, будет создан и достойный бренд для всей страны».

По ее словам, Минспортом было принято решение о проведении международной конференции «Брендинг дестинаций: инновационные идеи для привлечения туристов», которая пройдет в начале июля. Анна Муха полагает, что конференция также поспособствует работе над страновым брендом. Известно, что в конференции примут участие эксперты из разных стран, в том числе генеральный секретарь Всемирной туристской организации Талеб Рифаи.