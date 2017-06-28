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03:20 (мск), источник: VLADNEWS

В ДФО появится концепция опережающего образования

Предлагается разработать ее за два месяца.

Источник: VLADNEWS

Глава минвостокразвития Александр Галушка принял участие в расширенном заседании общественного совета при минвостоке, которое было посвящено созданию системы опережающего образования в ДФО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

По мнению участников, с учетом скорости изменения требований экономики, необходимо ускоренное развитие всей системы образования.

Гендиректор агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков предложил в течение двух месяцев разработать и представить в минвостокразвития рабочую версию концепции развития системы опережающего образования в макрорегионе. В ближайшие годы, отметил Тимаков, в федеральном округе появятся 100 тысяч новых рабочих мест. 70% из них — люди рабочей профессии. Растет спрос на высококвалифицированные кадры, и скорость изменения запросов — огромная. Валентин Тимаков подчеркнул необходимость объединения университетов с промышленными комплексами. И в первую очередь это объединение должно происходить на базе предприятий — резидентов ТОР и СПВ.

— Если мы будем ориентироваться на удовлетворенность жителей Дальнего Востока образованием и удовлетворенность работодателей, то мы точно не ошибемся, — отметил Александр Галушка.

Комментарии
1
Владимир Михайлов
В ближайшие годы, отметил Тимаков, в федеральном округе появятся 100 тысяч новых рабочих мест. А не появится - снова понять и простить! Опережающее образование - это как!!!! Образование - это знания и способность ими пользоваться, способность мыслить оперирую знаниями. Опережающее образование чего собралось опережать!? Это что знания на половину извилины? Ускоренные курсы бойцов красной армии?
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